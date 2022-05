Alpaca day: passeggiate e incontri ravvicinati per i bambini

Scopri questo fantastico animale grazie agli amici di Baby Alpaca di Verona. Potrai fare una passeggiata con i fantastici alpaca e i lama lungo i sentieri dello Yama Ranch di Montegaldella.

Le domeniche dedicate agli alpaca e ai lama sono delle iniziative aperte ad adulti, famiglie e bambini di avvicinamento e conoscenza di alpaca e lama, animali ancora poco conosciuti.

L’organizzazione prevede di dividere i partecipanti iscritti in turni di laboratorio con gli alpaca e i lama e nel restante tempo si può accedere alle altre attività proposte nel pomeriggio. Il laboratorio con gli alpaca iniziano con un momento didattico e di conoscenza degli animali seguiti dallo staff di babyalpaca, partner dell’evento, e si chiudono con un momento in cui si possono tenere a corda, scattare una foto ricordo e portare a passeggio questi animali dolci e simpatici.

L’arrivo per tutti è alle 16.00, mentre la suddivisione nei turni di laboratorio viene fatta all’ingresso con la consegna della mappa e delle varie attività previste.

Consigliamo sicuramente un paio di scarpe o scarponcini che si possono sporcare nei prati del ranch e che poi eventualmente ci si toglie prima di salire in auto. Per salire a cavallo consigliamo di non avere pantaloni o altri indumenti che rendano difficoltosa la salita in sella.

L’organizzazione del pomeriggio prevede inoltre altre zone e numerose altre attività che i partecipanti dopo aver ricevuto il turno del loro laboratorio potranno scegliere nel restante tempo del pomeriggio. Si potranno fare giri a cavallo, visite guidate al ranch, accedere all’area giochi di legno e delle favole musicali con letture animate a tema natura a cura del nostro cantastorie Aureliano Buendia.

La prenotazione del biglietto di ingresso all’area è obbligatoria per tutti, adulti e bambini. Ogni persona che accede all’area deve avere il biglietto di ingresso (compresi i genitori che accompagnano il proprio figlio).

Si consiglia di parcheggiare su Montegaldella in via degli Alpini, Via Monte Grappa, Via Lampertico mentre su Montegalda si può parcheggiare nell’ampio parcheggio di Piazza Marconi. L’accesso è solamente pedonale dall’argine lungo la ciclabile del saluto

PRENOTA IL TUO BIGLIETTO: https://scuolapop.net/alpaca-day/