Alla Vera Birreria tributo ai Red Hot Chili Peppers

La Vera Birreria di Arcugnano propone venerdì una serata dedicata ai Red Hot Chili Peppers, i più grandi successi sono della celebre band californiana sono proposti dai Red on Top.

Con "Californication", i Red Hot Chili Peppers hanno conquistato le classifiche. Ma il loro inconfondibile funky-rock era esploso già otto anni prima. Poi, c'è stato il crollo artistico di "By The Way" e la fuga solitaria di John Frusciante. Ma è il 1991 l'anno d'oro dei Peppers: Blood Sugar Sex Magik contiene 17 brani, tutti registrati dal vivo, ed è quattro volte disco di platino. "Give It Away" vince il Grammy come "best hard rock track", "Under The Bridge" è il ricordo per Anthony della sua vita segnata dalla droga a L.A. qualche anno prima, i singoli "I Could Have Lied", "Breaking The Girl" e "Suck My Kiss" insieme alla title-track segnano la nascita di un nuovo genere musicale: è il crossover, incrocio di generi musicali diversissimi tra di loro e fino a quel momento mai sperimentati insieme, e segna la fine dell'hardcore come genere monotematico dittatore della cultura underground.

RED ON TOP - RED HOT CHILI PEPPERS TRIBUTE BAND

La band nasce a Giugno 2020 dall'incontro di 4 musicisti con la stessa passione per la musica dei Red hot chili Peppers, dai primissimi album fino ai lavori più recenti della band.

VENERDÌ 24/2/2023 ALLE ORE 21:30

RED ON TOP - RED HOT CHILI PEPPERS TRIBUTE BAND live@LA VERA BIRRERIA, Arcugnano (VI)

LA VERA BIRRERIA

Ampia scelta di Birre

Pizza forno a legna

Cucina

Via Umberto I, 7, Arcugnano (VI)

Info e prenotazioni: 351 971 6077