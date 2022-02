L' incanto di una avventura in spazi aperti che ci catapulterà per qualche ora nel magico Nord.

Escursione di difficoltà medio facile: 10 km con 180 metri di dislivello circa.

La piana di Marcesina, uno dei luoghi più suggestivi e freddi dell'Altopiano dei Sette Comuni, è un viaggio alla scoperta di usanze e tradizioni. Terra da sempre di confine, saprà incantare con i suoi spazi così ampi da meritare il titolo di Finlandia d'Italia.

DOMENICA 6 FEBBRAIO 2022 ALLE ORE 09:30

Alla scoperta della Finlandia d'Italia

Partenza ore 9.30 dal rifugio Valmaron, possibilità di sosta al rifugio Marcesina a metà percorso. Rientro previsto verso le ore 15.00.

Pranzo al sacco.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 18:00 del giorno precedente.

Per informazioni e prenotazioni:

Alex 3487700905

Luciano 3482717767

Costo per l'escursione guidata: 20€ a persona.

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€

In mancanza di neve fresca, possibilità di noleggio ramponcini da escursionismo e bastoncini: 7€

Sicurezza:

L'attività è organizzata e svolta da due guide ambientali escursionistiche autorizzate.

La programmazione potrà essere modificata, rimandata o annullata nel caso in cui le condizioni meteo o di sicurezza generale non possano garantire un'escursione in piena serenità.