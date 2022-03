Escursione panoramica ad anello da Cogollo del Cengio lungo antiche mulattiere e strade militari scavate sulle pareti verticali della Val d'Astico fino alla sommità del Monte Cengio dove si percorre l'ardita mulattiera di arroccamento difesa strenuamente durante la Prima Guerra Mondiale dai granatieri di Sardegna e per questo a loro dedicata. La vista dalla sommità si apre sulla Pianura Veneta, gli altopiani trentini e il Massiccio del Pasubio

DOMENICA 20/3/2022 DALLE ORE 09:30 ALLE 16:00

Alla scoperta dell'Altopiano di Asiago: il Monte Cengio e il Salto dei Granatieri

Evento di Alpinia Itinera - viaggi, libri e servizi per il territorio

Cogollo del Cengio

Durata: 6 h 30 min

Difficoltà E - Dislivello in salita 1000 m - Ore di percorrenza 6 e mezza circa

Camminata impegnativa su sentieri escursionistici e strade sterrate

Contributo di partecipazione 8 € per i soci, 12 € per i non soci di Alpinia

Ritrovo alle ore 9.30 nel parcheggio di Piazza Libertà a Cogollo del Cengio (fronte Municipio) a o alle 7.45 davanti alla sede di Alpinia a Santa Giustina

In riferimento all'attuale normativa di contenimento del Covid-19 i partecipanti dovranno portare con se mascherina e igienizzante per le mani (durante la camminata non occorrerà portare la mascherina, mantenendo la distanza di sicurezza di 2 metri, mentre sarà obbligatorio indossarla quando ci si avvicina o si entra in luoghi chiusi come bar, rifugi o musei)

Iscrizioni: email info@alpinia.eu o cellulare 3404665088

Iscrizione obbligatoria - Pranzo libero al sacco