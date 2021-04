Alla scoperta dei Colli di Lumignano

Viviamo questo gruppo collinare nel bel mese di Maggio, con un'escursione inedita sui Colli Berici di Lumignano.

Andremo alla scoperta dei caratteristici covoli berici, solcheremo colline dalla vista mozzafiato, conosceremo storia e natura di questa dorsale collinare vicentina, che conserva luoghi d'altri tempi. Inizieremo il mese di Maggio nella zona più "montana" dei Colli Berici, tra eremi, fioriture meravigliose e boschi rigogliosi. Proponiamo due turni: il mattino dalle 9.00 alle 13.30 ed il pomeriggio dalle 14.30 alle 19.00: impossibile mancare!

CHI PUO’ PARTECIPARE?

L' itinerario è di medio impegno, adatto agli escursionisti con medio allenamento. Adatto alle famiglie con bambini abituati alla camminata, dai 12 anni in su

ATTREZZATURA RICHIESTA

Abbigliamento e calzature da escursionismo idonei alla stagione, bastoncini da trekking (per chi li usa), giacca anti-vento e anti-pioggia, guanti, berretta, zaino, acqua, snack, mascherina, gel disinfettante

DATI TECNICI ESCURSIONE

Difficoltà: E (escursionistico - medio)

Dislivello: +400 m ca

Durata: 4 h ca (variabili in base alle soste)

Lunghezza: 10 km ca

Guide Ambientali Escursionistiche: Stefano Torcelli e Alessia Toso

FINE ESCURSIONE

1° TURNO: ore 13.30 circa

2° TURNO: ore 19.00 circa

DOVE CI TROVIAMO?

Il luogo è indicato nel programma inviato via email

QUANDO E A CHE ORA?

DOMENICA 2 MAGGIO 2021

Orario di ritrovo

1° TURNO: ore 9.00

2° TURNO: ore 14.30

IL COSTO

Adulti € 15,00

Ragazzi fino ai 16 anni compresi € 10,00

La quota COMPRENDE: accompagnamento di Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE, assicurazione

La quota NON COMPRENDE: trasporto, eventuale offerta libera per la visita dell'Eremo di San Cassiano (in caso di apertura)

> RICHIEDICI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO E I MODULI DI ISCRIZIONE

LE ISCRIZIONI SONO APERTE!

Per ricevere il programma e procedere con l'iscrizione è necessario contattarci via:

– Telefono: 349/2188652 (anche con sms o via Whatsapp)

– Email: info@trekkin2thewild.com

– tramite messaggio su Facebook messenger

LE PRENOTAZIONI VIA FACEBOOK NON SONO RITENUTE VALIDE

CHIUSURA ISCRIZIONI: VENERDI' 30 APRILE alle ore 18