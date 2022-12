All’AB23 il Teatro è “Bartender”: Anna Zago e Paolo Rozzi in un omaggio a Pasolini

Una tre giorni dedicata a Pier Paolo Pasolini, nel centenario della nascita, sarà proposta da venerdì 16 a domenica 18 dicembre all’AB23 di Vicenza, spazio del Comune di Vicenza rivolto al contemporaneo e affidato per la parte artistica e organizzativa alla vicentina Theama Teatro e al Teatro Scientifico di Verona.

Nell’ambito della stagione “Teatro Bartender”, che proseguirà fino a giugno, da venerdì sarà possibile visitare la mostra del pittore Mario Albanese “Pasolini – Nell’angolo più buio dell’orto”, che chiuderà domenica.

Sabato 17 dicembre alle 19.30, invece, spettacolo e aperitivo in programma per “Pasolini, un uomo scomodo”, lavoro scritto e interpretato da Anna Zago e Paolo Rozzi quale omaggio e invito alla riflessione intorno alla complessa figura dello scrittore, poeta e regista, intellettuale profondamente critico, acuto osservatore del suo tempo, il cui pensiero ancora oggi illumina e mette in crisi.

L’AB23 si trova nell’ex chiesetta dei SS. Ambrogio e Bellino in Contrà S. Ambrogio, 23 a Vicenza. Per lo spettacolo biglietto a 15 euro, per la mostra ingresso gratuito. Biglietteria aperta dalle 19. Prenotazione consigliata a info@theama.it, allo 0444 322525 (giorni feriali) oppure al 392 1670914 nei weekend di spettacolo, dalle 10 alle 18. Programma completo su www.teatrospaziobixio.com.