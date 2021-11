'Alice nel paese delle meraviglie' a Creazzo

Il secondo appuntamento della rassegna "Luci in Scena - Creazzo a Teatro" è dedicato ai bambini e alle loro famiglie.



Domenica 14 novembre, ore 17 - Auditorium Manzoni di Creazzo (VI)

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE

Gruppo Panta Rei



Cosa si fa quando si vede un coniglio bianco con il panciotto che sfreccia sul prato consultando un orologio da taschino? Lo si segue, naturalmente. Comincia così l’avventura di Alice in un bizzarro mondo popolato di animali parlanti e regine irose, disseminato di fiori strampalati e dove è sempre l’ora del tè. Alice è una bimba come tante, ma al contempo è un’eroina. Abbandona il noioso pomeriggio al parco per inseguire il Bianconiglio fin giù nelle viscere della terra. Ma la sua discesa è un lento passaggio dal mondo del reale a un mondo fantastico, sì, a un Paese… delle Meraviglie.

Soltanto che la nostra Alice adesso è cresciuta, è ormai sicura di sé e ha voglia di diventare grande. Ma privato della sua fantasia il Paese delle Meraviglie non ha motivo di esistere, è in pericolo. E così lo sono anche i suoi amici, soprattutto il Bianconiglio, il gatto e quel matto del Cappellaio. Riuscirà la nostra Alice a ritrovare la gioia di meravigliarsi come un tempo? A rituffarsi in quel fantastico mondo dove i sogni si toccano con le dita? In una scenografia in continua trasformazione, vediamo Alice immergersi in un mondo fantastico, una realtà dove tutto può accadere. È la fantasia che la porta lontano, sempre più lontano, quasi a ricordare ai più piccoli che l’immaginazione può essere il motore delle possibilità, che sognare può portare lontano e consentire di accedere a tutte le avventure fantastiche che si desidera. Fino a farle sembrare quasi realtà. E così Alice, e noi con lei, possiamo cantare: «Oh che bellezza, se sapessi che quel mondo delle meraviglie c’è!»



Età consigliata: a partire dai 4 anni

Tecniche: teatro d’attore e di figura

Durata: 50 minuti



INFO E PRENOTAZIONE BIGLIETTI

I biglietti si possono prenotare contattandoci ai seguenti recapiti:

0424.572042 – 340.7854728

info@gruppopantarei.it - www.gruppopantarei.it



Per assistere agli spettacoli sarà necessario essere muniti di certificazione Green Pass. Sono esonerati dall’obbligo i bambini sotto i 12 anni.

È obbligatorio indossare una mascherina chirurgica dai 6 anni in su, per tutto il tempo di permanenza e in ogni ambiente del teatro.



COSTI

Biglietto intero € 6,00

Biglietto ridotto (da 3 a 12 anni) € 4,00

Sotto i 3 anni l’ingresso è gratuito

I biglietti prenotati si potranno acquistare in teatro a partire da un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo



La stagione "Luci in Scena - Creazzo a Teatro" è organizzata e promossa dal Comune di Creazzo, in collaborazione con il Gruppo Panta Rei.

