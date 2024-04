Arriva Alfa, la musica giovane sul palco di Asiago

pit area in piedi € 39+diritto di prevendita posto in piedi € 29+ diritto di prevendita

Spazio ai giovani ad Asiago Live! Il 13 agosto 2024 arriva in Piazza Carli ALFA con una tappa di “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato tour estivo”, che prende il nome dal suo ultimo lavoro discografico. L'album, composto da dieci canzoni, contiene “Vai!” (certificato disco d'oro), il brano presentato al Festival di Sanremo con cui ha conquistato tutti, insieme all'emozionante duetto con Roberto Vecchioni, portandolo ad essere considerato la rivelazione del Festival.

Andrea De Filippi, in arte ALFA, classe 2000, con la sua musica, riesce a trasmettere il suo immaginario e i valori e gli ideali in cui crede. Lo ha fatto sul palco dell'Ariston e lo sta facendo in concerto, raccontando il suo percorso fatto di piccoli passi, di sogni, del coraggio di non arrendersi mai e dell'amore che è poi il filo conduttore di tutte sue canzoni. L’amore in ogni forma: quello dei suoi amici e dei suoi genitori, quello ascoltato nelle canzoni o visto nei film e anche quello per la musica che, da sempre, considera la sua migliore amica.

Con più di 484 mila iscritti al canale Youtube e oltre 1.6 milione di follower su TikTok, ALFA conta oltre 658 milioni di stream sulle piattaforme digitali e oltre 206 milioni di views su Youtube. Le sue canzoni sono state condivise in oltre 500mila video su TikTok e i suoi ultimi video sono entrati ai vertici delle tendenze di YouTube. Ha ottenuto due tripli dischi di platino (“Cin Cin”, “bellissimissima <3”), 4 dischi di platino (“TeStA Tra Le NuVoLe, pT2” e “Sul più bello”, “Testa tra le nuvole, Pt.1”, “Before Wanderlust”), e 9 dischi d’oro.

Esponente della Generazione Z, ALFA si presenta come un ragazzo semplice, normale, con le stesse paranoie e ansie dei suoi coetanei. In un mondo in cui apparire è così importante e i valori di oggi riguardano l’autodeterminazione del singolo, il giovane cantatore mette invece l'amore al centro delle sue canzoni perché, per lui, l'essere romantici è la vera rivoluzione.

ALFA si approccia alla musica fin da piccolo e, all'età di 8 anni, inizia a suonare la chitarra e a scrivere le sue prime canzoni. Esordisce nel mondo della discografia nel 2019 con il brano “Cin Cin” che colleziona oltre 126 milioni di stream su Spotify, entrando in tutte le classifiche italiane e certificandosi triplo platino.

Tra il 2019 e il 2021 pubblica due album “Before Wanderlust” e “Nord” e diversi singoli tra i quali “SaN LoREnZo” feat. ANNALISA e “SnoB” (feat. Rosa Chemical) – prod. Marz & Zef. Nel 2021, viene candidato ai Nastri d’Argento con il brano “SuL Più BeLLo” nella categoria “Miglior canzone”. Nel 2022 pubblica “You Make Me So Happy” in collaborazione con il cantautore americano Mr Gabriel e la versione italiana della travolgente hit mondiale “SNAP”, assieme a Rosa Linn, talentuosa artista armena in gara all’Eurovision Song Contest 2022.

A fine 2022 torna finalmente dal vivo con un concerto sold out al Fabrique di Milano e, durante lo show, porta sul palco una panchina gialla simbolo della lotta al bullismo e cyberbullismo. Dopo i sold out ad aprile 2023 nei club italiani, riparte a maggio con le date estive del “Tra le nuvole tour” e, per l’occasione, pubblica “bellissimissima <3”, il singolo colonna sonora dell’estate 2023 che, dopo aver scalato le classifiche di tutte le piattaforme digitali ed essersi posizionato al quarto posto della TOP 50 di Spotify e quinto nella classifica Fimi, viene certificato triplo disco di platino.

Piero Pelù (9 agosto), Andrea Pucci (10 agosto), Francesco Renga e Nek (12 agosto) e ALFA (13 agosto), sono quindi i nomi della rassegna promossa da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Asiago: un

cartellone che, come da tradizione, abbraccia diversi generi musicali e di spettacolo, destinato ad animare la stagione estiva dell’Altopiano.

I biglietti per il concerto di ALFA saranno disponibili in prevendita a partire da martedì 23 aprile alle ore 16.00 sul circuito Ticketone (on line e punti vendita).

Gli altri eventi sono già in prevendita nel circuito Ticketone.

Informazioni: www.asiago.to - www.duepuntieventi.com