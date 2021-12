Alessandro Bergonzoni a Schio in "Trascendi e sali"

Torna il 16 dicembre 2021 al Teatro Astra di Schio, dopo dieci anni, Alessandro Bergonzoni. In quali scenari comici/emotivi e, perché no, poetici porterà il pubblico? Trascendi e sali, suo quindicesimo allestimento, arriva dopo Urge e Nessi, spettacoli che hanno portato la sua ricerca, non solo teatrale ma di artista totale, in territori fino ad allora solo sfiorati.

La sua peculiare comicità, unita all’indignazione morale, prima che civica o politica, ha subìto sicuramente una svolta netta e decisa che sta per approdare ad un nuovo capitolo. Uno spettacolo dove il disvelamento segue e anticipa la sparizione, dove la comicità non segue obbligatoriamente un ritmo costante e dove a volte le radici artistiche vengono mostrate per essere subito sotterrate di nuovo. Trascendi e sali come vettore artistico di tolleranza e pace, colmo di visioni che, magari, riusciranno a scatenare le forze positive esistenti nel nostro essere. Piuttosto che in avanti potrebbe essere, artisticamente, un salto di lato a dimostrazione che a volte per una progressione non è sempre necessario seguire una linea retta. Dove la carta diventa forbice per trasformarsi in sasso, dove il comico si interroga per confessare e chiedere e tornare a indicare quello che evidentemente lui vede prima degli altri. Forse dall’alto delle sue scenografie o nella regia condivisa con Riccardo Rodolfi. Forse. Sicuramente. Sicuramente forse. Se è vero che i comici, o i poeti, si riconoscono dalla propria ombra, quella di Bergonzoni è netta, stagliata, riconoscibile e di assoluta qualità.

Alessandro Bergonzoni, nasce a Bologna nel 1958. Artista, autore, attore e scrittore. Quindici spettacoli teatrali al suo attivo, sei libri e due partecipazioni nel cinema. Intensa anche la sua collaborazione con radio e giornali: Venerdì e Robinson di Repubblica. Dal 2005 si avvicina al mondo dell’arte esponendo in varie gallerie e musei. Da sempre unisce al suo percorso artistico un interesse profondo per i temi legati al coma, alla malattia, e al mondo carcerario, tenendo su questi argomenti incontri in vari ambiti. Ha vinto il Premio UBU nel 2009 come migliore interprete, il premio Hystrio nel 2008 e il Premio della Critica nel 2004. A Schio è andato in scena lo spettacolo Urge nel 2011 e nel 2006 Predisporsi al micidiale.

Giovedì 16 dicembre 2021 al Teatro Astra di Schio ore 21.00

BIGLIETTI

Platea 1° settore: intero € 25.00 | ridotto € 23.00

Platea 2° settore intero € 22.00 | ridotto € 20.00

Galleria: intero € 15.00 | ridotto € 14.00

Teatro Astra Via Battaglione Val Leogra, 45, Schio VI