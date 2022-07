Alba in malga, escursione con mungitura e colazione

Vedere sorgere il sole in una delle località più belle dell’Altopiano, per noi un’emozione che resterà a lungo nella memoria...per i malghesi, il lavoro di tutti i giorni!

Ecco gli ingredienti di questa emozionante esperienza in Malga:

Semplice escursione adatta a tutti tra i pascoli con vista sul massiccio del Verena al sorgere del sole…

Prova di mungitura, a mano, come si faceva una volta.

Ricca colazione con il latte appena munto e i prodotti tipici di Malga Larici di Sotto.

Quattro chiacchiere col Malghese durante le fasi di produzione del Formaggio Asiago DOP prodotto della Montagna.

Domenica 31 Luglio 2022 dalle 5.30 alle 8.30

Escursione guidata, prova di mungitura e colazione con prodotti genuini a Malga Larici di Sotto in compagnia di Asiago Guide e Frigo Stoff.

La prenotazione è obbligatoria.

DIFFICOLTÀ: difficoltà 1 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra i pascoli di Malga Larici di sotto. Il dislivello in salita è inferiore ai 100 m. Non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: Necessari scarponcini da trekking, acqua per tutta la durata dell'escursione, vestiario adatto al clima della montagna ( potrebbero essere pochi gradi sopra zero).

NB: maggiori informazioni alla prenotazione!

COSTO: 20€, per l’escursione guidata, la prova di mungitura e la colazione in Malga. 10€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

COORGANIZZATORI: FRIGO STOFF di Malga Larici di Sotto

LUOGO DI RITROVO: ore 5.30 a Malga Larici di Sotto (Località larici, Altopiano di Asiago) - https://goo.gl/maps/56RdYo5bSKDWvNr97)

Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (SMS, WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com