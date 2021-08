Prezzo non disponibile

Le ultime stelle nel cielo, il suono dei campanacci che si fanno sempre più forti e vicini, il profumo del caffè che ribolle nella moka sopra la stufa accesa… è giunta l’alba. Ma un’alba speciale, l’ALBA IN MALGA.

Si attraversano i pascoli per vedere che con i primi raggi del sole le vacche che si avvicinano alla malga per farsi mungere. Si conosceranno lestorie delle erbe, dei luoghi, dei malghesi. Poi ci si potrà avvicinare alle giovenche migliori perché ognuno possa mungersi la propria colazione. Ci saranno poi pane, caffè burro e miele di montagna a completare il tutto. Ritemprati nel corpo e nello spirito si potrà vedere la nascita del Formaggio Asiago dalle esperte mani di un casaro che ripete di giorno in giorno gesti tanto semplici quanto antichi.

5 settembre domenica 6:30 9:00 Alba in Malga – ti sei mai munto la colazione?

DIFFICOLTÀ: difficoltà 1 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

DA PORTARE CON SÉ: scarpe da trekking, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro).

COSTO: 20€ , 10€ per i ragazzi sotto i 15 anni

