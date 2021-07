Alba in malga con prova di mungitura e colazione

Vedere sorgere il sole in una delle località più belle dell’Altopiano, per chi è di passaggio è un’emozione che resterà a lungo nella memoria…per i malghesi, il lavoro di tutti i giorni!

Semplice escursione adatta a tutti tra i pascoli con vista sul massiccio del Verena al sorgere del sole.

Prova di mungitura, a mano, come si faceva una volta.

Ricca colazione con il latte appena munto e i prodotti tipici di Malga Larici di Sotto.

Quattro chiacchiere col Malghese durante le fasi di produzione del Formaggio Asiago DOP prodotto della Montagna.

Domenica 1 Agosto 2021 dalle 5.30 alle 8:30

Escursione guidata, prova di mungitura e colazione con prodotti genuini a Malga Larici di Sotto in compagnia di Asiago Guide e Frigo Stoff

La prenotazione è obbligatoria.



DIFFICOLTÀ: assegnamo una difficoltà 1 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra i pascoli di Malga Larici di sotto. Il dislivello in salita è inferiore ai 100 m. Non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: Necessari scarponcini da trekking, acqua per tutta la durata dell’escursione, vestiario adatto al clima della montagna.

NB: maggiori informazioni alla prenotazione!

COSTO: 20€, per l’escursione guidata, la prova di mungitura e la colazione in Malga. 10€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

COORGANIZZATORI: FRIGO STOFF di Malga Larici di Sotto

LUOGO DI RITROVO: ore 5.30 a Malga Larici di Sotto (Località larici, Altopiano di Asiago) – https://goo.gl/maps/56RdYo5bSKDWvNr97)

Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.