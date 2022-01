Aladin: il musical geniale al TCV

Più di un family show, il nuovo musical, liberamente ispirato ad una delle più celebri novelle orientali de Le mille e una notte, ripercorre le avventure di Aladino e del genio della lampada, in una sontuosa ambientazione medio-orientale, con alcune contaminazioni in stile Bollywood nelle musiche originali, negli arrangiamenti musicali, nelle coreografie e nei costumi.

sabato 15 gennaio, 20:45 Sala Maggiore

domenica 16 gennaio, 18:00 Sala Maggiore

?????? ?? ??????? ???????

dai creatori di "Rapunzel" e "La Regina di Ghiaccio"

ideato e diretto da Maurizio Colombi



?????????

Intero: 39,00 euro

Over 65: 34,00 euro

Under 30: 23,00 euro

SCONTO FAMIGLIA

Con l’acquisto di 2 biglietti a tariffa intera oppure over 65, gli under 12 pagano 10,00 euro. Sconto applicabile solo alla cassa.

??? ????????????

Teatro Comunale di Vicenza

biglietteria@tcvi.it - www.tcvi.it