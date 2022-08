Al tramonto del Sole, all'alba della Luna: yoga a cima Verena con cena vegetariana

La Luna piena coincide con un picco di energia e maggior equilibrio perché le energie yang solare e yin lunare sono in armonia.

In questa fase è fondamentale concentrarsi sulla meditazione e praticare lo yoga in un luogo altamente evocativo come la cima della montagna, la nostra montagna.

Quassù, lontano dal caos, dai rumori e dalla frenesia. La calda luce del tramonto, il sorgere della luna piena, la notte e l'atmosfera accogliente del rifugio e del momento di convivialità.

VENERDÌ 12 AGOSTO 2022 DALLE ORE 19:00

Cena vegetariana e yoga al tramonto al Rifugio Forte Verena (Asiago).

€ 45 su prenotazione +39 348 816 2889

Solo cena € 35. Un'ora di yoga 10 €

E' possibile raggiungere il Rifugio e partecipare all'evento anche con Escursione guidata con la guida Naturalmente Michele (prenotazione con messaggio WhatsApp al numero +39 333 390 9203)

Partenza escursione ore 17