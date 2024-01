Teatro Millepini di Asiago: venerdì 19 gennaio in scena la commedia 'La pillola tiramesù'

La compagnia Astichello porta in a scena LA PILLOLA TIRAMESÙ nella riscrittura in italiano e

veneto di Antonio Stefani da un canovaccio di Eugenio Rusca.



Ambientata nella Vicenza di fine XX secolo, la commedia racconta le disavventure dell’avvocato Giuseppe Brusarosco, impegnato a risolvere i problemi legali, e non, di clienti e amici. Equivoci e situazioni strane sono poi causate da una particolare “pillola”…



Lo spettacolo fa parte della rassegna "Asiago, il teatro ritorna!", organizzata dall’Ufficio Turismo e Cultura della Città di Asiago in collaborazione con Arteven - Circuito Multidisciplinare Regionale.