Al Giardino Jacquard "Suggestioni d'Oriente": appuntamento con la cultura cinese

Appuntamento con la cultura cinese al Giardino Jacuqard domenica 21 maggio alle 10. "Suggestioni d'Oriente" il titolo dell'evento organizzato dall'associazione Cinque Elementi che invita a scoprire uno dei luoghi più belli e simbolici di Schio attraverso uno sguardo inedito che metterà in luce l'ispirazione orientale che si cela nella sapiente progettazione di Antonio Caregaro Negrin.

«Il giardino Jacquard rappresenta un suggestivo esempio di giardino tardo romantico, ma è facile riconoscere negli elementi arborei ed architettonici anche il richiamo allo stile del giardino cosiddetto “anglo-cinese”, dove le influenze esotiche ed orientali si incontravano con la tradizione europea. Con questo evento vogliamo richiamare l’attenzione proprio su questo aspetto del giardino Jacquard, divertendoci a trasformarlo nello scenario per attività quotidiane ed elementi immateriali della cultura tradizionale quali si possono incontrare nei parchi urbani cinesi, come il Taijiquan, il Qi Gong, la calligrafia cinese e la filosofia orientale» spiega Bruna Piccinelli, Maestro e Direttore Tecnico della a.s.d. Cinque Elementi

L'iniziativa si articola in diverse proposte che verranno condotte in contemporanea all’interno del giardino: un percorso che accompagna l’ospite in un viaggio ideale attraverso un mondo lontano ed affascinante. Nei diversi spazi messi a disposizione sarà possibile unirsi alla pratica del Taijiquan, l’antica arte marziale cinese della “meditazione in movimento”, ascoltare reading di brani tratti dai classici della filosofia cinese e della poesia di epoca Tang, scoprire la dimensione più intima e spirituale delle grotte reinventate come tempio cinese, praticare la disciplina del Qi Gong e l’arte della calligrafia cinese circondati dai grandi alberi e sentieri voluti dal senatore Alessandro Rossi.

All'interno del Giardino d'inverno sarà inoltre possibile ammirare alcune fotografie del villaggio di Chenjiagou, luogo di origine del Taijiquan in Cina, tratte dal libro “From girls with swords and men with wooden legs” della fotografa Julie Nagel.

Ingresso libero e gratuito

In caso di pioggia l'evento viene rinviato al 28 maggio.