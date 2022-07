Al chiaro di luna in Val Lastaro, escursione serale tra boschi e pascoli

Si parte al tramonto da Malga Verde per un itinerario serale nella splendida Val Lastaro, una vallata dai profili dolci su cui si adagiano prati, pascoli e boschi di faggio.

Si cammina lungo il versante sud, in posizione ideale per ammirare il sorgere della luna piena che comparirà all'orizzonte al crepuscolo.

Il panorama e lo scenario notturno doneranno il contesto perfetto per immergersi nei racconti della tradizione popolare.

Mercoledì 13 luglio 2022 ore 20.30

Ritrovo presso Malga Verde

DURATA ESCURSIONE: 3 ore circa, soste incluse.

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: facile. Lunghezza 5,5 km, dislivello 140 m circa.

COSTO DELL'ESCURSIONE

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi dagli 11 ai 16 anni

GRATIS sotto gli 11 anni

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, bastoncini da trekking (consigliati), scorta personale d'acqua, abbigliamento idoneo alla stagione e alle temperature serali, giacca antipioggia.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:

chiara.guidanatura@gmail.com

348 8630711

ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA iscritta ad AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche.



L'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.