Al chiaro di luna ai Campi del Mandriolo con cena in rifugio

Un facile percorso tra i pascoli d’alta quota, ci conduce ad una delle conche più belle dell’Altopiano: i campi di Mandriolo.

Qui nel buio cielo di montagna, la nostra vista potrà spaziare dai profili delle montagne circostanti alla volta celeste.

Ad illuminare i nostri passi, creando una suggestiva atmosfera sarà la Luna della cui essenza potremo godere avvolti dal suo chiarore che si riflette sulla neve.

La guida, appassionato astrofilo vi saprà intrattenere con tante curiosità scientifiche e mitologiche sul cielo invernale che sempre ci fa sognare.

Sabato 4 marzo 2023 dalle 17.30 alle 20.30

Ciaspolata guidata con astrofilo e cena al Rifugio Larici in compagnia di Asiago Guide

META: Zona Larici - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

Al termine sarà possibile cenare in compagnia al Rifugio Larici con un menù tipico che comprende:

-primo a scelta

-secondi misti (grigliata, assaggi delle nostre specialità di spezzatini, contorni)

-dolcetti della casa

-caffè, acqua e vino compresi in q.tà ragionevoli (esclusa birra, amari e tutto ciò che non è indicato).

La prenotazione è obbligatoria.

DIFFICOLTÀ: difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate.

Il dislivello in salita è inferiore ai 250 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione, un piccolo snack come la frutta secca, pila frontale possibilmente con luce rossa fissa.

COSTO: 15€ per l’escursione guidata a persona, 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€ a persona.

Nel caso in cui non ci fosse abbastanza neve si tratterà di una passeggiata guidata.

COSTO DELLA CENA presso Rifugio Larici da Alessio 25€ a persona. Indicare al momento della prenotazione eventuali intolleranze/allergie. Per i bambini è possibile avere un menù a 12€ con primo piatto a scelta o un secondo come wurstel e patatine e bibita.

LUOGO DI RITROVO: ore 17.30 Rifugio Larici da Alessio - Località Larici, Asiago VI - https://g.page/rifugio-larici-da-alessio?share

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com