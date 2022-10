Al calar della sera, panorami da monte Ongara. escursione in Altopiano

Escursione storico - naturalistica con molti spunti fotografici sul bel itinerario al tramonto. Attraverseremo alcune tra le più suggestive località della zona nord, immersi nei caldi colori dell'autunno, fino a raggiungere il bel punto panoramico e ammirare il tramonto. Rientreremo al punto di partenza con l'apparizione delle prime stelle e luminosi pianeti sopra alle nostre teste.

AL CALAR DELLA SERA, panorami dal Monte Ongara, venerdì 11 novembre 2022 -Gallio- Altopiano di Asiago.



RITROVO: ore 16.00 Parcheggio Nord LeMelette a Gallio

DISLIVELLO: 300m.

DIFFICOLTA': **medio/facile

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio.

PRANZO/CENA: libero a fine escursione

ULTERIORI INFO: https://www.guidealtopiano.com/it/eventi

Guide Altopiano collabora con Skyscape, un progetto internazionale di valorizzazione del cielo stellato finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e Interreg V-A Italia - Austria 2014-2020

Per valorizzare il cielo stellato, inteso come bene collettivo da preservare promuovendo una politica di sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento luminoso al fine di sviluppare l’ambito turistico dell’astro-turismo di sempre maggior interesse, non solo per i professionisti.

Asiago ricopre l’importante ruolo di partner capofila, coordinando le attività degli altri tre partner di progetto, due collocati nel territorio italiano e uno in quello austriaco, rispettivamente il Comune di Cornedo all’Isarco, il Comune di Talmassons e Tirol Umweltanwaltschaft.

L’Altopiano con il suo territorio incastonato tra i monti e lontano dall’inquinamento luminoso prodotto dalle grandi città, risulta essere un luogo ottimale per l’osservazione notturna del cielo che nelle notti più limpide si presenta come un vero e proprio mantello stellato.



È TEMPO DI AMMIRARE LA VERA BELLEZZA DEL CIELO STELLATO



COSTO ESCURSIONE:

25€ ADULTI, ragazzi: 15€

GUIDE:

Filippo Menegatti - Accompagnatore di Media Montagna e International Mountain Leader

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.30 DEL GIORNO PRIMA

Telefonare al numero 340.7347864

Mandare una mail a info@guidealtopiano.com

Inviare un WhatsApp al numero 349.7846205 con scritto nome cognome e iscrizione all'evento (scrivere se si vuole restare aggiornati tramite WhatsApp sugli eventi)

MATERIALE OBBLIGATORIO:

-

- scarponcini o scarpe da trekking

- zaino/zainetto con sufficiente acqua/bevanda calda

- vestiario adeguato al periodo

- pila o torcia frontale