Tumori, torna la raccolta fondi Airc con le arance della salute

Venerdì 4 febbraio si rinnova l’appuntamento con il World Cancer Day, la Giornata mondiale contro il cancro indetta nel 2000 dalla Union for International Cancer Control (UICC). Obiettivo della ricorrenza è sensibilizzare e mobilitare la comunità internazionale contro il cancro, una malattia che è ancora oggi un’emergenza mondiale: solo in Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati circa 377.000 nuovi casi di tumore, più di 1000 al giorno, e sono state stimate 181.330 morti per neoplasie.

In questa occasione, sono oltre 50 le insegne della Grande Distribuzione e della Distribuzione Organizzata che uniscono le forze a sostegno di Fondazione AIRC. Già a partire da giovedì 3 febbraio, in più di 7.000 punti vendita su tutto il territorio nazionale, sarà possibile scegliere le “Arance rosse per la Ricerca”; per ogni confezione venduta, i supermercati e gli ipermercati aderenti doneranno 0,50 € per garantire continuità al lavoro di oltre 5mila scienziati AIRC impegnati a trovare le migliori soluzioni per prevenire e diagnosticare sempre più precocemente il cancro, e per curare tutti i pazienti. L’iniziativa proseguirà per due settimane distribuendo circa 650mila reticelle di Arance rosse per la Ricerca, fino a esaurimento scorte.

I TRAGUARDI E LE SFIDE DELLA RICERCA

Il successo della ricerca oncologica negli ultimi vent’anni è concreto e tangibile. Attraverso vere e proprie rivoluzioni cliniche come l’immunoterapia, cioè la stimolazione del sistema immunitario per combattere la malattia, terapie sempre più mirate e farmaci sempre meno invasivi, il cancro sta diventando sempre più curabile. AIRC è protagonista di questi progressi grazie agli importanti traguardi dei suoi scienziati. Recentemente, un gruppo di ricerca sostenuto da AIRC ha messo a punto una terapia farmacologica combinata che ha rivoluzionato la cura della leucemia a cellule capellute. I ricercatori hanno scoperto che la sinergia tra due farmaci, vemurafenib e rituximab, aumenta notevolmente la percentuale di remissioni complete della malattia, portandola dal 35%, per i pazienti trattati solo con vemurafenib, a quasi il 90%. I risultati sono apparsi su New England Journal of Medicine (qui il link di approfondimento).

