Ai mercatini di Natale dal 24 al 26 dicembre il Magico mondo degli unicorni

Proseguono tra tante sorprese natalizie e golosi manicaretti i Mercatini di Natale a Vicenza, giunti alla terza settimana di esposizione e che questo weekend, in piazza San Lorenzo, festeggeranno la Vigilia, Natale e Santo Stefano con tanta musica, teatro e giochi.

La rassegna del Magico mondo degli Unicorni per tutti i bambini si terrà da venerdì 24 a domenica 26 dicembre, con laboratori e attività tematiche. Si potranno comprare anche tanti regali e gadget a tema unicorni e assaggiare simpatici dolcetti colorati.

L’intrattenimento del weekend continua con tanta buona musica. Si comincia venerdì 24 dicembre, dalle 16.30 con Lazy Duo, il duo acustico composto da Katia Residori e Nicolò Fagnani, che si esibiranno nel Christmas & WorldPop, un repertorio completamente dedicato alle festività natalizie.

Il giorno di Natale, sabato 25 dicembre, durante l’apertura dei mercatini dalle 16 alle 20, è in programma una festa di augurio che si concentrerà nel pomeriggio, sempre a partire dalle 16.30 in piazza San Lorenzo, con la performance di Joe Sanketti, il Cant’Attore di Natale, che intratterrà il pubblico con un magico repertorio tematico canoro e attoriale.

Si conclude domenica 26 dicembre lo speciale weekend con una giornata dedicata ai bambini, veri protagonisti della festività natalizia, con i giochi e l’intrattenimento di Cilli il peperoncino Rosso, in versione Santo Stefano, alle 16.30. Un pomeriggio di divertimento con un artista poliedrico e da sempre dedito al mondo dei bambini.

I Mercatini di Natale a Vicenza sono aperti in corso Palladio, corso Fogazzaro, contra’ Battisti e piazza San Lorenzo fino a giovedì 6 gennaio 2022, dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 19, venerdì, sabato e prefestivi dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 20, il giorno di Natale e a Capodanno dalle 16 alle 20. All’ingresso della manifestazione verranno fornite tutte le indicazioni per poter vivere l’evento in tutta sicurezza. L’ingresso è gratuito.