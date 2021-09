Agriturismo al Pozzo: aperitivo in natura

Ultimo imperdibile appuntamento di Bianco&Spuma, l'aperitivo in natura dalle ore 19 all'agriturismo al Pozzo di Montorso. Uno spazio per bambini, per genitori, per single e per chiunque desideri immergersi nel divertimento e nella buona musica: una festa per tutti.

COSA ASPETTARSI?

Il Progetto di educazione in natura Melococcolo apre le fronde del campo base per accogliere chiunque desideri stare assieme, in semplicità e allegria.

Dalle 19.00 è aperto lo spazio di gioco libero al "campo base" del progetto di educazione in natura Melococcolo,per divertirsi con (e come!) bambini!!

Nel biglietto di ingresso adulto sono inclusi una bibita e un tagliere con pane e olio, verdure, affettati, stuzzichini.

Ai bambini viene proposto un panino con affettato o formaggio e una bibita.

Suonano le Acustikebago', esploratrici di sonorità:

Adriana Marzotto: voce, chitarra, ukulele

Daniela Dalle Carbonare: Violino

Francesca Cenzato: voce, ukulele, percussioni

Beatrice Dellai: voce, flauto, ottavino, ukulele.



Cena da gustare attorno al fuoco, accompagnata dai cocktails di Luca.

Non è vero che quando si diventa genitori si mette in congelatore la Vita: "on bianco par mi e na spuma par El bocia" è sempre possibile!

COSTO:

Il ricavato va a contribuire al progetto di educazione in natura Melococcolo.

Adulto: 10€ tagliere di aperitivo + aperitivo

Bambino: 5€ panino al affettato/formaggio e bibita

Cena e cocktails: menù sul posto

PRENOTAZIONE

3312801151 Alice

3491519280 Luca