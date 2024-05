Agorà, la cucina della Grecia in Piazza a Schio

Giovedi 16, Venerdì 17, Sabato 18 e Domenica 19 Maggio 2024 in Piazza Falcone e Borsellino a Schio la Taberna Itaca vi invita a Agorà – La Grecia in Piazza: un’esperienza unica di ristorazione all’aperto, dove musica, danza e gastronomia greca si fondono in un evento imperdibile, un viaggio culinario e culturale nel cuore del Peloponneso, senza lasciare l’Italia!

INGRESSO GRATUITO

Piazza Falcone e Borsellino, Schio

16, 17, 18, 19 maggio 2024

Autentici piatti greci preparati secondo tradizione. Assaporate la Grecia sotto le stelle, accompagnati da birra artigianale selezionata e vibranti note musicali.

Menù

• Pita Feta, Dolmadakia, Tiropitakia, Bastoncini di Feta, Polpettine di Ceci

• Moussaka, Souvlaki, Grigliata Mista, Pita Gyros, Pita Sutsukaki, Frittura di Mare

• Insalata greca, Salse Tradizionali (come Tzatziki e Salsa Salonicco), Yogurt greco

• Baklava, Kataifi

• E molto altro!

Programma Intrattenimenti

Giovedì 16: Lezione di balli tradizionali e musica in filodiffusione

Venerdì 17: Concerto live con musica inglese anni 70/80

Sabato 18: Concerto dei Fourback, cover band dei Beatles

Domenica 19: Musica in filodiffusione

Orari di Apertura

Giovedì e Venerdì: cena dalle 19:00

Sabato e Domenica: pranzo dalle 12:00, cena dalle 19:00