Agorà, la cucina greca a Montecchio

Agorà – La Grecia in Piazza offre un'esperienza unica di ristorazione all'aperto, dove musica, danza e gastronomia greca si fondono in un evento imperdibile. L'ingresso è gratuito e l'evento si svolge in Piazza Fraccon, Montecchio Maggiore, dal 4 al 7 luglio.

Il menù offre una vasta gamma di autentici sapori grecii. Pita, Dolmadakia, Tiropitakia, Feta, Polpettine di Ceci, Moussaka, Souvlaki, Grigliata Mista, Pita Gyros, Pita Sutsukaki, Frittura di Mare, Insalata greca, Salse Tradizionali (come Tzatziki e Salsa Salonicco), Yogurt greco, Baklava, Kataifi.

Dopo il grande successo dello scorso anno, i food truck sono pronti a sorprendere nuovamente i visitatori con autentici piatti greci preparati secondo tradizione. È un'opportunità per assaporare la Grecia sotto le stelle, accompagnati da intrattenimento e vibranti note musicali.

Programma degli Intrattenimenti:

Giovedì 4 luglio - Musica in filodiffusione e animazione con balli tradizionali greci

Venerdì 5 luglio - Concerto live con i "Red on Top", cover band dei Red Hot Chili Peppers

Sabato 6 luglio - Concerto live con “Fourback”, tribute band dei Beatles

Domenica 7 luglio - Musica ambiente in filodiffusione



Orari di Apertura: Dal venerdì alla domenica, cena dalle ore 19:00

Servizi: Asporto e take-away disponibili, musica dal vivo, spettacoli di danza, servizio bar e ristorazione completo, area relax con tavoli e sedute