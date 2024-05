Adunata Alpini: 84 appuntamenti con cori e fanfare a Vicenza e provincia

Ricordare, far festa, stare insieme, condividere. L’essenza di ogni Adunata. Come esprimerlo al meglio, se non con la musica e il canto? Cori e fanfare mettono in parole e note lo spirito e il valore alpino, arrivando al cuore, anche di chi Alpino non è. Per intonare canti e orchestrare strumenti occorrono sincronia, ma anche senso di appartenenza al gruppo, spirito di fratellanza, condivisione e dedizione. Se i cori e le fanfare sono delle Penne Nere, in una sola parola, semplicemente alpinità. Non c’è Adunata senza colonna sonora e anche a Vicenza riecheggeranno i canti di oltre un centinaio di cori Ana provenienti da tutta Italia e i fiati e le percussioni delle fanfare delle Truppe Alpine. Queste ultime, impegnate in concerti o caroselli, saranno circa una ventina.

In totale, sono 84 appuntamenti con cori Alpini nelle diverse chiese e teatri della zona di Vicenza e provincia per l'Adunata Nazionale degli Alpini. Gli eventi di venerdì 10 e sabato 11 maggio 2024 sono distribuiti principalmente alle ore 18 e alle ore 21. Questo dimostra l'ampiezza e la varietà delle celebrazioni in programma, riflettendo l'importanza culturale e comunitaria di questo grande raduno.

Programma cori

Venerdì 10 maggio

Ore 18- Coro Grigna Ana Lecco - Santa Messa nella Basilica di Monte Berico, Vicenza

Ore 18 - Coro Ana Preganziol - Chiesa di S. Maria Nascente - Altavilla Vicentina, località Tavernelle

Ore 18 - Coro alpino “Monte Nero” - Chiesa di S. Maria Nascente - Altavilla Vicentina, loc. Tavernelle

Ore 20 - Coro Ana Lo Chalet - Chiesa dei SS Pietro e Paolo - Almisano di Lonigo

Ore 20.30 - Coro Brigata Cadore - Chiesa di San Gottardo - Zovencedo

Ore 20.45 - Coro Alpino Ana Monte Caviojo - Chiesa dei Santi Martino e Giorgio - Velo d’Astico

Ore 21 - Coro Ana Roma - Chiesa di Santa Corona - Vicenza

Ore 21 - Coro Stella Alpina - Chiesa di Santa Corona - Vicenza

Ore 21 - Coro Alpin dal Rosa - Chiesa di Santa Corona - Vicenza

Ore 21 - Coro Italo Timallo - Chiesa di Arsiero

Ore 21 - I Musici di Brendola - Teatro di Polegge

Ore 21 - Coro Ciclamino - Teatro di Polegge

Ore 21 - Coro Ana San Salvo - Teatro di Polegge

Ore 21 - Coro Ana Vittorio Veneto - Parco di Villa Caldogno - Caldogno

Ore 21 - Coro Soreghina Ana Genova - Teatro di Bolzano Vicentino

Ore 21 - Coro Ana Gramolon - Chiesa di Santa Maria Assunta - Montebello Vicentino

Ore 21 - Coro Ana Latina “Magg. Francesco Totaro” - Chiesa di Santa Maria Assunta - Montebello Vicentino

Ore 21 - Coro Marostica - Chiesa di San Lorenzo - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana Col di Lana - Chiesa di San Lorenzo - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana Picozza - Chiesa di San Lorenzo - Vicenza

Ore 21 - Coro Scaligero - Chiesa di Camisano Vicentino

Ore 21 - Coro Ana “La Preara” - Chiesa di Camisano Vicentino

Ore 21 - Coro Ana Udine Gruppo di Codroipo - Auditorium San Michele - Selvazzano Dentro (PD)

Ore 21 - Coro Ana Medio Sangro - Chiesa di Lisiera

Ore 21 - Coro Voci Libere - Chiesa di Lisiera

Ore 21 - Coro L’Eco delle Valli di Lusiana Conco - Chiesa Santa Croce (detta “Dei Carmini”) - Vicenza

Ore 21 - Coro alpino La Rotonda - Chiesa Santa Croce (detta “Dei Carmini”) - Vicenza

Ore 21 - Coro Amici dell’Obante - Chiesa Santa Croce (detta “Dei Carmini”) - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana Creazzo - Chiesa di Creazzo

Ore 21 - Coro Ana “La Bissoca” - Chiesa di Creazzo

Ore 21 - Coro Ana Vallebelbo - Teatro Comunale - Thiene

Ore 21 - Coro Ana Monte Summano - Teatro Comunale - Thiene

Ore 21 - Coro Ana Cremona - Chiesa di San Paolo - Montecchio Maggiore, località Alte Ceccato

Ore 21 - Coro Smalp - Chiesa di San Paolo - Montecchio Maggiore, località Alte Ceccato

Ore 21 - Coro Amici della Montagna di Vicenza - Teatro Roy - Cavazzale

Ore 21 - Coro Ana Vigasio - Teatro Roy - Cavazzale

Ore 21 - Coro Ana Penna Nera - Chiesa di Crespadoro

Ore 21 - Coro alpini Passons (spettacolo “Di qui non si passa”) - Teatro Astra - Vicenza

Ore 21 - Coro di Breganze - Chiesa all’interno dell’Istituto San Gaetano - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana di Mesulano - Chiesa di San Pio X – Vicenza

Ore 21 - Coro Ana El Biron - Chiesa di San Pio X - Vicenza

La sera del 10 maggio alle 20.30 il Teatro Astra di Vicenza ospita la narrazione teatrale Di qui non si

passa di e con Luca Piana e con il coro Alpino di Possons, che racconta gli Alpini e la loro storia.

Mettendo in luce però, nonostante i tanti momenti difficili, dolorosi e oscuri, le piccole, grandi vittorie

umane delle Penne Nere. Quelle che hanno contribuito a farne, in 150 anni, un vero e proprio mito.

Sempre alle 20.30 ma al Teatro Comunale di Thiene, Serata-concerto per gli Alpini, preceduta

dall’alzabandiera e deposizione della corona al monumento ai caduti in piazza alle 19.30.

Sabato 11 maggio

Ore 16 - Coro Ana Amici Alpini - Santa Messa ufficiale dell’Adunata - Duomo - Vicenza

Ore 17 - Coro Ana Stella Alpina - Santa Messa - Basilica di Monte Berico - Vicenza

Ore 18 - Coro Brigata Tridentina - Chiesa di Santa Corona - Vicenza

Ore 18 - Coro Brigata Cadore - Chiesa di Santa Corona - Vicenza

Ore 18 - Coro Brigata Orobica - Chiesa di Santa Corona - Vicenza

Ore 18 - Coro Smalp - Chiesa di Santa Corona – Vicenza

Ore 18 - Coro Ana Gramolon - Chiesa di Santo Stefano – Vicenza

Ore 18 - Coro Ana Monte Sillara - Chiesa di Santo Stefano – Vicenza

Ore 18 - Coro Ana Val San Martino - Chiesa di Santo Stefano – Vicenza

Ore 20 - Coro Ana Torino - Teatro comunale - Costabissara

Ore 20 - Coro alpino La Rotonda - Teatro comunale - Costabissara

Ore 21 - Coro Ana Sojo Rosso - Chiesa di SS Felice e Fortunato - Vicenza

Ore 21 - Coro Grigna Ana Lecco - Chiesa di SS Felice e Fortunato - Vicenza

Ore 21 - Coro Brigata Tridentina - Chiesa di SS Felice e Fortunato - Vicenza

Ore 21 - Coro Amici della Montagna di Trissino - Chiesa di S. Caterina, Vicenza

Ore 21 - Coro Ana Monte Alto - Chiesa di S. Caterina, Vicenza

Ore 21 - Coro Ana Trento - Chiesa di San Francesco - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana dell’Adda, Calolziocorte - Chiesa di San Francesco - Vicenza

Ore 21 - Coro Voci del Brembo - Chiesa di San Francesco - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana Novale - Chiesa di San Michele ai Servi - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana Malga Roma - Chiesa di San Michele ai Servi - Vicenza

Ore 21 - Coro alpino “La Bissoca” - Chiesa di San Pietro - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana Sovere - Chiesa di San Pietro - Vicenza

Ore 21 - Coro alpini Valcavallina - Chiesa di San Paolo - Vicenza

Ore 21 - Coro Improvviso - Chiesa di San Paolo - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana “Re di Castello” - Chiesa di San Paolo - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana Latina “Magg. Francesco Totaro” - Chiesa di Santa Bertilla - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana Penne Nere di Almè - Chiesa di Santa Bertilla - Vicenza

Ore 21 - Coro Monte Arcella - Chiesa di Santa Bertilla - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana Cime d’Auta - Chiesa di Laghetto - Vicenza

Ore 21 - Coro Soreghina Ana Genova - Chiesa di Laghetto - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana “Ardito Desio” - Chiesa all’interno del Patronato Leone XIII - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana Il Rifugio Città di Seregno - Chiesa all’interno del Patronato Leone XIII - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana Lo Chalet - Chiesa di San Rocco - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana Preganziol - Chiesa di San Rocco - Vicenza

Ore 21 - Coro “La Vose del Tesena” - Chiesa di San Rocco - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana di Oderzo - Chiesa di San Bortolo - Vicenza

Ore 21 - Coro Scaligero - Chiesa di San Bortolo - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana Canossa - Chiesa di San Bortolo - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana Collegno Sezione Torino - Chiesa di Sant’Antonio ai Ferrovieri - Vicenza

Ore 21 - Coro alpino Ana Col di Lana - Chiesa di Sant’Antonio ai Ferrovieri – Vicenza

Ore 21 – Coro Ana Gruppo Moncalieri – Chiesa di Sant’Agostino - Vicenza

Ore 21 - Coro Piave Ana Feltre - Chiesa di Casale - Vicenza

Ore 21 - Coro Monte Coppolo - Chiesa di Casale - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana “La Preara” - Chiesa di Santa Maria in Araceli - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana Piani di Bolzano - Chiesa di Santa Maria in Araceli - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana Valle di Scalve - Chiesa di Santa Maria in Araceli - Vicenza

Ore 21 - Coro I Borghi - Chiesa di S. Croce Bigolina - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana Montecavallo - Chiesa di S. Croce Bigolina - Vicenza

Ore 21 - Coro alpino Verona - Chiesa di S. Croce Bigolina - Vicenza

Ore 21 - Coro La Sorgente - Chiesa di Anconetta - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana La Baita - Chiesa di Anconetta – Vicenza

Ore 21 - Coro Cai Cinisello Balsamo - Chiesa di Anconetta - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana Amici Alpini - Chiesa Santa Croce (detta “Dei Carmini”) - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana Fameja Alpina - Chiesa Santa Croce (detta “Dei Carmini”) - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana Monte Grappa - Chiesa Santa Croce (detta “Dei Carmini”) - Vicenza

Ore 21 - Coro Monte Pizzocolo - Chiesa di Bertesinella - Vicenza

Ore 21 - Coro alpino Umberto Masotto - Chiesa di Bertesinella - Vicenza

Ore 21 - Coro Rive del Sangro - Chiesa di Bertesinella - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana Udine Gruppo di Codroipo - Chiesa di Longara - Vicenza

Ore 21 - Coro Rondinella - Chiesa di Longara - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana Vallebelbo - Chiesa di San Giuseppe - Vicenza

Ore 21 - Gruppo corale Ana Arnica - Chiesa di San Giuseppe - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana Acqua Ciara Monferrina - Chiesa di San Giuseppe - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana Monte Summano - Chiesa di San Marco - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana “Stella del Gran Sasso” - Chiesa di San Marco - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana G. Bedeschi - Chiesa di San Marco - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana Alte Cime - Chiesa di Campedello - Vicenza

Ore 21 - Coro alpino Monte Orsaro - Chiesa di Campedello - Vicenza

Ore 21 - Coro alpino Monte Castel - Chiesa di Campedello - Vicenza

Ore 21 - Coro Amici della Montagna di Vicenza - Chiesa di Sant’Andrea - Vicenza

Ore 21 - Coro alpino Ana Domodossola - Chiesa di Sant’Andrea - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana Medio Sangro - Chiesa di Sant’Andrea - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana Creazzo - Chiesa di San Lorenzo - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana Roma - Chiesa di San Lorenzo - Vicenza

Ore 21 - Coro Edelweiss ANA “Monte Grappa” - Chiesa di San Lorenzo - Vicenza

Ore 21 - Coro alpini Passons - Chiesa di San Carlo - Vicenza

Ore 21 - Coro “La Tor” Caldonazzo - Chiesa di San Carlo - Vicenza

Ore 21 - Cori Ana Savona - Chiesa di San Carlo - Vicenza

Ore 21 - Coro Voci del Sile - Chiesa di Ospedaletto - Vicenza

Ore 21 - Coro Minimo Bellunese - Chiesa di Ospedaletto - Vicenza

Ore 21 - Coro Tre Cime Abbiategrasso - Quinto Vicentino

Ore 21 - Vous dal Tilimint - Quinto Vicentino

Ore 21 - Coro Ana Nikolajewka - Chiesa di Debba - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana Aviano - Chiesa di Debba - Vicenza

Ore 21 - Coro Stella Alpina di Treviso - Chiesa del Seminario Vescovile - Vicenza

Ore 21 - Gruppo Vocale Ottetto Ana Treviso - Chiesa del Seminario Vescovile - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana Penna Nera - Chiesa del Seminario Vescovile - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana Valnure - Chiesa di Santa Lucia - Vicenza

Ore 21 - Coro Monte Pasubio - Chiesa di Santa Lucia - Vicenza

Ore 21 - Coro Ana Vittorio Veneto - Chiesa di Santa Corona - Vicenza

Ore 21 - Coro alpino Orobica - Chiesa di Santa Corona - Vicenza

Ore 21 - Coro Smalp - Chiesa di Santa Corona - Vicenza

Ore 21 – Coro Gran Paradiso – Chiesa di San Pietro Apostolo – Vicenza

Programma fanfare

Venerdì 10 maggio

Ore 18.30 - Banda Alpina di Orzano Cividale del Friuli – Marola, piazzale della chiesa (carosello e concerto)

Ore 19 - Fanfara sezionale di Torino – Thiene, piazza Chilesotti (carosello)

Ore 21 - Fanfara sezionale di Ivrea – Arcugnano, piazza Rumor

Ore 21 - Fanfara sezionale Torino – Thiene, Teatro comunale (concerto)

Ore 21 - Fanfara Alpina “cap. Piercarlo Cattaneo” sezione di Milano – Marostica, piazza degli Scacchi

Sabato 11 maggio

Ore 9.30 - Fanfara sezionale Udine – Montegalda, Casa di riposo (concerto)

Ore 10 - Fanfara congedati brigata Alpina Cadore - Quartiere San Bortolo (carosello)

Ore 18.30 - Banda cittadina di Nervesa della Battaglia - Quinto Vicentino, piazza 4 novembre (concerto)

Ore 19.30 - Fanfara congedati brigata Alpina Tridentina – Creazzo, piazza del Comune (concerto)

Ore 21 - Fanfara congedati brigata Alpina Cadore – Lonigo, Teatro comunale (concerto)

Alla musica e la coreografia delle fanfare è poi dedicato il grande concerto della sera di sabato 11 allo Stadio Menti di Vicenza, nel quale a partire dalle ore 20.45 si esibiranno:

Fanfara congedati brigata Alpina Taurinense

Fanfara congedati brigata Alpina Julia

Fanfara Note Alpine Riviera Berica Sezione di Vicenza

Fanfara Storica sezione di Vicenza

?