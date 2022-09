Adam Bomb in concerto alla Birreria San Giorgio

Dopo ANNI di assenza dal Veneto, torna direttamente dagli Stati Uniti il leggendario ADAM BOMB! E sarà UNICA DATA IN NORD ITALIA.

Grandissimo artista del rock n roll anni 80, Adam dopo migliaia di concerti in tutto il mondo si è costruito un folto e fedele seguito di fans. Non c'è niente che possiamo aggiungere che già non si sappia, se non ribadire che oggettivamente tra gli artisti da club è quello con lo show di gran lunga più divertente!

Insieme ad ADAM i grandiosi SISKA! La band guidata dal virtuoso Mattia Sisca è probabilmente tra le più "internazionali" del nostro paese, e concerti insieme a, tra gli altri, Skid Row, Children Of Bodom, Sonata Arctica e Whitesnake li hanno consacrati tra le realtà italiane più interessanti.

Giovedì 6 Ottobre 2022

Birreria San Giorgio

Via Marconi 4

Costabissara (VI)

ORE 21:00

INGRESSO GRATUITO

SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE

Per info e prenotazioni:

Telefono: 366-3768463