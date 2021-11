Gli acquerelli di Pietro Tracca in mostra al Palazzo del Monte di Pietà

Opere che comunicano per la loro armoniosa bellezza e riconoscibilità, essendo per di più in grado di comporre nel loro insieme un frastagliato giardino di luce dove per l’aura che li circonfonde anche l’architettura e le persone in transito ritratte s’ammantano della stesse nuance di tante corolle magnificamente emergenti dagli sfondi dei dipinti.

Non è semplicemente frutto di uno studio approfondito dell’antico, di sapienze botaniche, tecniche evolute, e della capacità di elaborare una visione del reale trasformandola in una rappresentazione pittorica di pregio, ma d’una trasfigurazione che passa attraverso un’inesausta capacità di meraviglia.

Sabato 20 novembre alle 17 al Palazzo del Monte di Pietà di Vicenza si inaugura “Risvegli”, esposizione che allinea nella Sala dei Pegni una trentina di acquerelli del maestro Pietro Tracca dedicati al mondo della flora e agli scorci cittadini più identitari del centro storico. L’appuntamento, che si inserisce fra le iniziative delle “Mostre al Monte” con la direzione artistica di Filippo Furlan, rimane aperta fino a domenica 5 dicembre godendo del patrocinio del Comune di Vicenza. A curarla è Marica Rossi e a promuoverla è l’Associazione Dante Alighieri di Vicenza in occasione del settecentesimo anniversario della morte del sommo poeta fiorentino.

È stato detto che oggi spiritualmente si muore non perché manchino nel nostro mondo le meraviglie, ma perché manca la meraviglia. Tracca, maestro di acquerelli assai quotato, la possiede invece in dose massiccia: lui, che è della terra del Palladio, ritrae le meraviglie con una meraviglia che contagia tutti noi. È la storia della sua pittura, della messa a frutto del proprio talento e di una vocazione mai tradita. Una vicenda che sembra aderire con felicità alle parole di Picasso:” La pittura è solo un altro modo di tenere un diario”.

“Risvegli”: gli acquerelli di Pietro Tracca al Palazzo del Monte di Vicenza

da sabato 20 novembre a domenica 5 dicembre

La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.30.

Ingresso gratuito con green pass.

Il Palazzo del Monte di Pietà si trova in contra’ del Monte , 13.