Acqua e fontane nella Valle di Calto: escursione nei Colli Vicentini

Escursione guidata ad anello lungo sentieri poco battuti dei Colli Berici, attraverseremo la splendida Valle dei mulini di Calto per poi risalire all’Eremo di San Donato e godere dei panorami sulla pianura e sui vicini Colli Euganei.

“ACQUA E FONTANE NELLA VALLE DI CALTO” - Escursione sui Colli Vicentini

Domenica 5 giugno 2022 - Colli Berici

RITROVO

Ore 10.00 presso il parcheggio della nei pressi del campanile della chiesa di Zovencedo

DETTAGLI TECNICI

- durata: 5/6 ore circa (incluse soste e spiegazioni della Guida)

- lunghezza: 13 km circa

- dislivello in salita: 450 metri circa

- altitudine massima: 400 metri circa

- difficoltà: MEDIO/FACILE

- pranzo: al sacco

-----------------------------------------

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

E’ richiesta la prenotazione per gestire al meglio l’organizzazione e la logistica.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA da effettuarsi ai soli recapiti sotto indicati entro le ore 18.00 di venerdì 3 giugno 2022, fino ad esaurimento posti (posti limitati).

Cellulare: +39 328.63.43.777

Mali: info@enricofornasetti.it

-----------------------------------------

COSTO

- adulti: Euro 15,00

- ragazzi dai 12 ai 16 anni: Euro 10,00

-----------------------------------------

EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO

- scarpe/scarponcini da trekking con buon grip e suola scolpita tipo Vibram, meglio alti alla caviglia

- abbigliamento a strati adeguato alla stagione e alle temperature del luogo

- guscio impermeabile tipo Goretex/Event/ecc. e copri zaino in caso di pioggia

- zaino con acqua e/o bevande calde, snack, copricapo, guanti, occhiali da sole e crema solare

- cambio asciutto da tenere in auto

- mascherina e gel igienizzante

-----------------------------------------

GUIDA

Enrico Fornasetti

Guida Ambientale Escursionistica, regolarmente iscritta al Registro Nazionale Guide Ambientali Escursionistiche.

Professione esercitata ai sensi della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 (G.U. n. 22 del 26 gennaio2013).

Guida Associata AIGAE.



L'ESCURSIONE VERRA' ANNULLATA IN CASO DI MALTEMPO.