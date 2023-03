Acqua e anice: la storia di due donne al Cinema Primavera

Acqua e Anice verrà proiettato al Cinema Primavera di Vicenza mercoledì 8 e venerdì 9 marzo 2023, l'opera è del regista vicentino Corrado Ceron.

Come Thelma e Louise, Acqua e Anice racconta la storia di due donne, diversissime tra loro ma unite in un viaggio che cambierà le loro vite.

Olimpia ha una settantina d’anni e un trascorso di successi come cantante da balera. Ora si prepara ad un viaggio e ingaggia la mite Maria, fidanzata del bagnino del lido dove prende ancora il sole in topless, affinché la guidi fino a Zurigo, dove andrà a trovare un’amica, fermandosi prima al matrimonio della sorella, dove dovrà cantare.

Il loro viaggio avrà inizio a questi orari:

Mercoledì 08 marzo | 16:30 | 19:00 | 21:00

Giovedì 09 marzo | 19:00 | 21:00

Olimpia è una leggenda del liscio e delle balere. All’età di 70 anni rimette in strada il Ducato della sua orchestra e parte per un viaggio dalle persone che l’hanno amata e nei luoghi che l’hanno resa una star. Da qualche tempo però la donna dimentica le cose, anche quelle più importanti, tipo chi è lei o la strada di casa” Per questo, ingaggia come autista e accompagnatrice Maria, una ragazza che deve ancora uscire dal suo bozzolo. Olimpia è eccessiva, scorretta, passionale, mentre Maria non dice mai quello che pensa perché ha paura che non piaccia agli altri, è silenziosa, lunatica, tutto l’opposto della vecchia cantante. Le due donne impareranno a volersi bene, fino a quando Maria capirà che Olimpia le sta chiedendo di essere molto più di un’autista. Perché non ha detto a nessuno che quel viaggio, per lei, sarà l’ultimo.