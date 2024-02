Achille Lauro sarà in concerto a Vicenza, con 'Rave' pronto ad infiammare Piazza dei Signori

Performer di grande presenza scenica, capace di stupire con interpretazioni in cui la sperimentazione musicale e il look sono gli ingredienti di uno spettacolo che si preannuncia assolutamente originale. Achille Lauro è uno degli artisti più estroversi e creativi della scena italiana che farà a tappa in Piazza dei Signori per Vicenza in Festival il 2 settembre (ore 21.00).

Achille Lauro, nome d'arte di Lauro De Marinis, è il famoso cantautore e rapper nato il 11 luglio 1990 a Verona. Notato per il suo stile eclettico e le performance audaci, ha guadagnato fama nazionale con hit come "Rolls Royce" e le sue partecipazioni al Festival di Sanremo. La sua musica spazia dal rap al rock, passando per il pop, testimoniando una costante evoluzione artistica.

Achille Lauro Summer Fest - A RAVE BEFORE L’ILIADE” è la nuova e incandescente leg estiva, un vero e proprio rave all’insegna dell’inclusività aperto a tutti, artisti, ravers, freaks, famiglie e bambini, che toccherà numerose location e festival italiani.

Reduce dal successo di Ragazzi Madre – L’Iliade il docufilm che racconta il suo percorso artistico e i primi dieci anni di carriera disponibile su Prime Video e dopo mesi in testa alle classifiche con Stupidi Ragazzi (Elektra Records / Warner Music Italy), l’ultimo singolo dal sound avanguardista che ha legato grazie alla musica elettronica un brano pop alle basi urban, Achille Lauro quest’estate è finalmente pronto a riabbracciare il suo pubblico che non ha mai smesso di sostenerlo per celebrare tutti gli album che lo hanno reso da icona trap a poliedrico artista in grado di smantellare ogni stereotipo.

Il concerto è organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Vicenza, e anticipa il concerto di Fiorella Mannoia in versione con orchestra sinfonica, già annunciato per il 5 settembre.

I biglietti del concerto saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di martedì 20 febbraio nel circuito Ticketone (on line e punti vendita).

Tutte le informazioni su: https://www.vicenzainfestival. it/

Biglietti:

poltronissima platinum € 65+diritti di prevendita

poltronissima gold € 52+ diritti di prevendita

poltronissima € 43+ diritti di prevendita

poltrona € 34+ diritti di prevendita