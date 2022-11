Accademia olimpica: giovedì un incontro su "Augusto Murer a Vicenza"

Sarà un omaggio e un'occasione di approfondimento sul celebre pittore e scultore trentino l'incontro che l'Accademia Olimpica dedicherà giovedì 17 novembre ad Augusto Murer, nel centenario della nascita. Dell'artista si ripercorreranno soprattutto le traiettorie vicentine, dettate dall'amicizia e dalla collaborazione in particolare con Neri Pozza e Mario Rigoni Stern e con la storica Stamperia Busato (che gli dedicherà un'esposizione, con il patrocinio del Comune di Vicenza), tappa speciale delle sue ripetute trasferte cittadine, proseguite per una quindicina d'anni.

Nell'Odeo del Teatro Olimpico, alle 17.30, dopo un saluto di Gaetano Thiene, presidente dell'Accademia, l'incontro sarà aperto da un intervento di Bruno Murer, che parlerà dell'attività di suo padre "tra etica civile e arte". La parola passerà poi a Giuseppe Mendicino, scrittore e biografo di Mario Rigoni Stern, che ricorderà l'amicizia tra i due grandi "uomini di montagna": un'affinità, la loro, affiorata fin dalle incisioni di Murer dedicate a "Il sergente nella neve" e rinsaldata nel tempo, esprimendosi in significative opere condivise. A Chiara Visentin, architetto e presidente della Bertoliana, spetterà invece il compito di illustrare il rapporto tra lo scultore e l'editore e incisore vicentino Neri Pozza, il loro essere testimoni di quella "arte del saper fare" che ha donato alla città, anche grazie a loro, una delle sue stagioni più luminose, frutto di ispirazioni artistiche concretizzate da artigiani di grande talento, come quelli con i quali Murer ha lavorato per lunghi anni a Vicenza, tra stamperia e fonderia.

L'appuntamento, al quale parteciperanno i figli di Augusto Murer, si collegherà a due interessanti occasioni di approfondimento per il pubblico: l'esposizione dedicata all'artista alla Stamperia Busato (in Contrada Santa Lucia, 3), visitabile il 19, 20, 26 e 27 novembre e il 3 e 4 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; e la mostra "Gli amici della gaia gioventù. Arte e poesia a Vicenza tra il 1930 e il 1950", che dal 25 novembre al 25 aprile, con Neri Pozza fra i protagonisti, si svolgerà a Palazzo Chiericati, ideata e promossa dall’Accademia Olimpica in collaborazione con la direzione Musei Civici e con l'assessorato alla cultura del Comune di Vicenza, con il contributo della Fondazione Roi e della Regione del Veneto e con il sostegno di Fondazione Adone e Rina Maltauro, AGSM-AIM e Banca del Veneto Centrale.

Appuntamento alle 17.30 nell’Odeo del Teatro Olimpico

Relatori Gaetano Thiene, Bruno Murer, Giuseppe Mendicino e Chiara Visentin

Accademia Olimpica: giovedì 17 novembre

sulle tracce di “Augusto Murer a Vicenza”

tra Mario Rigoni Stern e Neri Pozza

L'incontro "Augusto Murer a Vicenza" è a ingresso libero. Per informazioni: 0444 324376 oppure segreteria@accademiaolimpica.it.