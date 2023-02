Abilmente: in Fiera a Vicenza il salone delle idee creative

La primavera quest’anno arriva in anticipo con una ventata di novità creative. Dopo la data milanese che ha aperto il calendario degli appuntamenti del 2023, Abilmente, il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group, torna a Vicenza per la tradizionale edizione primaverile, che quest’anno arriva qualche settimana prima del solito, da giovedì 23 a domenica 26 febbraio 2023. Quattro giorni di materiali, tecniche, texture e strumenti all’insegna della fantasia e dell’ispirazione per scoprire le prime proposte dell’anno di oltre 250 espositori presenti e fare pratica con centinaia di corsi e laboratori esperienziali. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di Do It Yourself.

LA CREATIVITÀ FA FIORIRE BUONE IDEE

Libera dallo stress negativo, aumenta il buonumore, aiuta addirittura la memoria. Secondo numerose ricerche, sono tanti gli effetti positivi delle attività creative sul cervello. Tra questi, secondo un recente studio di Zac Irving, professore di filosofia dell’Università della Virginia, pubblicato sulla rivista statunitense Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, c’è anche la fecondità di idee. Lo studio dimostra, infatti, che prendersi una pausa, specie quando ci si dedica a un’attività poco impegnativa, permette alla mente di vagare libera e di far nascere intuizioni e scoperte. E tante saranno le occasioni, durante la quattro giorni vicentina, per far fiorire buone idee, grazie alla guida esperta di creative e creativi che condurranno grandi e piccini alla scoperta di tecniche antiche o d’avanguardia.

LA VIA DELLE IDEE PER SCOPRIRE LE TENDENZE CREATIVE DI PRIMAVERA

Non si può visitare Abilmente senza fare una capatina in una delle sue aree più iconiche, “La Via delle Idee”: un luogo dove è possibile farsi ispirare dalle creazioni più innovative e di tendenza, mettersi alla prova o imparare a padroneggiare le tecniche creative più disparate, dalla legatoria artigianale al quilling, dal riciclo creativo al ricamo e al cucito, dalla decorazione dei mobili alla creazione di bijoux, grazie ai workshop e alle dimostrazioni pratiche di una selezione di oltre 60 crafter, creativi e creative, tra i migliori esperti di manualità d’Italia.

LABORATORI, MOSTRE E INSTALLAZIONI PER OGNI STILE E OGNI ETÀ

Il Salone delle Idee Creative porta in fiera i migliori materiali e le attività più in voga per tutte le diverse anime del fai-da-te creativo: dall’area speciale QuiltLab, dedicata alla tecnica del patchwork, a Cucito su di Te, area-laboratorio abitata dai creativi più esperti del settore cucito e moda DIY, fino a Cake&Dream, format nuovo per l’edizione vicentina di Abilmente, dedicato al mondo del cake design. Tra mostre e installazioni tessili, workshop e masterclass di scrapbooking e calligrafia, il divertimento è assicurato per tutta la famiglia.

ORARI 9:30 - 18:30

BIGLIETTI € 7,00 se lo acquisti online anziché € 12,00.