Abilmente in Fiera a Vicenza, il salone delle idee creative

Mostra-Atelier Internazionale dedicata alla Manualità Creativa - è riconosciuta come la Manifestazione leader del settore in Italia e tra le più importanti in Europa; appuntamento ormai imperdibile per tutti gli appassionati a caccia delle ultime novità e tendenze dell'hobbistica e del fai-da-te.

Una Fiera dal format innovativo che non vuole essere semplice esposizione ma che si connota per il carattere dinamico e vivace delle tante attività in programma: sono infatti oltre 1.000 i corsi e i workshop che si tengono all'interno degli stand, così come presso gli Atelier creativi e le Aree Demo. Oltre all'ampia gamma di prodotti presenti - tessuti, perline, colori, filati, timbri, paste modellanti, carte e attrezzi per cucito - la Manifestazione, diventata sempre più una grande officina creativa, offre infatti il contesto giusto per conoscere le nuove tecniche e approfondire le tradizionali, affinando così le proprie abilità manuali.

Abilmente si rivolge infatti a tutte le passioni creative: dal ricamo al patchwork, dallo scrapbooking al decoupage, dalla pittura al cake design; gli appassionati trovano tutto il necessario per approfondire il proprio hobby preferito e sperimentarne di nuovi. Abilmente è un grande laboratorio attivo e dinamico ma non solo: ampi gli spazi dedicati alle esposizioni e alle mostre di opere e creazioni, uniche e straordinarie, che accorciano sempre più la distanza tra hobby e arte, fornendo stimoli e suggestioni a tutti i visitatori presenti. Una Manifestazione che è ormai un evento e che si caratterizza per il carattere sempre più internazionale, grazie a realtà commerciali che arrivano da Francia, Germania, Regno Unito, Ungheria, Spagna e Olanda.

Data dell'evento:

13/10/2022 - 16/10/2022

Sito web:https://www.abilmente.org/it/vicenza

Telefono: 0444 969111

Indirizzo: Fiera di Vicenza - Via Dell'Oreficeria, 16 Vicenza



Biglietto in cassa: 12,00 euro

Biglietto online: 9,00 euro

Biglietto con codice promo: 8,00 euro

Biglietto gruppi: 6,00 euro

Persona disabile: gratuito

Bambini fino a 12 anni: gratuito