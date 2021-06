Abilitante Social Fest: concerti, teatro, incontri

“ABILITANTE SOCIAL FEST è un evento che prevede concerti, spettacoli teatrali, incontri e convegni, un grande contenitore di relazioni.

Dal 18 giugno al 15 settembre presso il Parco di Via Volta ad Alte di Montecchio Maggiore.

Programma

VENERDÌ 18 GIUGNO

ore 16.00 – ALL INCLUSIVE. IL PARCO COME LUOGO EDUCATIVO. Convegno rivolto a operatori dei servizi e famigliari delle persone con disabilità realizzato con il contributo della Regione Veneto e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a cura di Calimero non Esiste OdV.

ore 17.00 – GIOCODANZA e DANZA MODERNA PER BIMBI/E. Stage e dimostrazioni a cura di Palestra Vita, adatta ad un pubblico composto da bambini/e.

ore 21.00 – SMAKO ACUSTICO in concerto. Band nata nel 2000 con alle spalle 4 album e moltissime collaborazioni.

Formazione: Francesco Maria Iposi (voce, cori, batteria), Mattia Modolo (voce, cori, chitarra acustica) e Michele Busato (voce, cori, chitarra acustica).

SABATO 19 GIUGNO

ore 16.00 – ACROBATICA E DANZA CLASSICA Stage e dimostrazioni a cura di Palestra Vita adatta ad un pubblico composto da bambini/e.

ore 18.00 – UNA STORIA SU DUE PIEDI Letture animate e laboratori creativi nel parco con l’autrice Maddalena Schiavo e l’illustratrice Susy Zanella. C’era una volta un piccolo orso che, prima di andare a dormire (o forse per non andare a dormire), chiese a papà orso di raccontargli una storia. Una storia “piccola piccola”, una storia su due piedi… ma perché non su due mani, sulla schiena o saltando la corda? Età: 1 – 5 anni

PRIMA ERA UNO Prima arriva un granello trasportato dal vento, poi arriva il secondo, il terzo, e un altro e un altro ancora. Prima vissero tutti assieme in armonia, poi si accorsero di essere diversi e si divisero. Erano molto infelici così separati, fino a quando… Seguirà un laboratorio creativo. Età 3 – 8 anni

ore 18.00 – SUMMER SKATING a cura dell’Associazione Pattinaggio Corsa Alte Ceccato. Prenota la tua lezione in pista con tanti giochi e percorsi. Obbligatori: pattini, protezioni e caschetto. Info Giulia 3472115248

ore 21.00 – VERTICAL in concerto. Gruppo vicentino nato alla fine degli anni ’90 con due album all’attivo. Formazione: Alessandro Lupatin (batteria, voce), Paolo Bortolaso (hammond, piano, synth, voce), Nicola Tamiozzo (chitarra, cori), Filippo Rinaldi (basso, cori) e Antonio Gallucci (sax, cori).

DOMENICA 20 GIUGNO

In giornata – Restiamo umani, giornata di accoglienza e solidarietà

VENERDÌ 25 GIUGNO

ore 18.00 – DALLA STORIA ALLE STORIE: L’ECO DEL PASSATO FRA STORIA, MEMORIA E LETTERATURA

Laboratorio storico-narrativo a cura di Michele Santuliana rivolto a ragazzi/e dai 12 ai 15 anni.

ore 21.00 – MISERABLE MAN E’ un busker e un performer d’eccezione: il suo “one man band project” è concerto per viaggiare, un evento che sa di acoustic, roots, reggae & calypso.

SABATO 26 GIUGNO

ore 17.00 – TORNEO DI PING PONG

ore 21.00 – CROSSWINS (Venti incrociati) FOLK STUDIO A in concerto. Gruppo storico del panorama folk irlandese internazionale con 40 anni di esperienza e molti album alle spalle.

VENERDI’ 2 LUGLIO

ore 18.00 – DRUM CIRCLE Un cerchio di tamburi all’interno del parco dedicato ai bimbi/e farà ballare tutti, uomini, donne ed animaletti. A cura di Daniele Marchesin.

ore 21.00 – MIRA, LA LUNA BRILLA! Il concerto rende omaggio a diverse comunità in viaggio nel tempo e nella storia, raccontando la dolcezza e la tristezza di esodi e rimpatri o volteggiando allegramente grazie ad alcune passionali danze popolari dal tempo composto. Formazione: Hersi Matmuja (voce e percussioni a cornice), Ilaria Fantin (arciliuto, voce e percussioni) e Andrea Bressan (fagotto).

SABATO 3 LUGLIO

ore 18.00 – OLE’ Giocoleria e non solo a cura di i4elementi. Spettacolo completamente trasportato in velocipede, poche parole, molta musica, abilità di giocoleria ed equilibri di un clown. Il tutto per cercare di coinvolgere il pubblico in un grande Oleeeee’.

ore 21.00 – DOCTOR MAMA in concerto. Gruppo castellano con repertorio blues che spazia dai brani di Eric Clapton, BB King, passando per Joe Louis Walker, George Harrison, Robben Ford e da qualche pregevole original. Formazione: Leonardo Sabadin (chitarra e voce), Nicola Filotto (basso e voce), Alberto Boschetti (tastiere) e Giuseppe Castegnaro (batteria).

GIOVEDÌ 8 LUGLIO

ore 16.00 – MIND INCLUSION: UN PROGETTO EUROPEO PER RENDERE PIÙ INCLUSIVO IL NOSTRO TERRITORIO

Sei un educatore, un familiare, un volontario, una persona sensibile al tema dell’inclusione? Gestisci un pubblico esercizio (negozi, bar, biblioteca, palestra, hotel) e vorresti valorizzare la tua attività come inclusiva e accogliente? L’evento è curato da Cooperativa Margherita e finanziata dall’Ulss 8 per promuovere l’inclusione attraverso l’uso della tecnologia. Vedremo insieme come funziona l’App Mind Inclusion ed in cosa consiste. Per maggiori informazioni: Cooperativa Margherita via Andretto, 7, 36066 Sandrigo (Vi), tel. 0444750606

VENERDI’ 9 LUGLIO

ore 18.00 – ANIMO ANIMO Giochi, balli, attività, tatuaggi, sorprese e palloncini! Dai 5 agli 11 anni a cura di “Campagna dei Sorrisi” di Beatrice Corrà.

ore 20.30 – LEGATURE MUSICALI Legature Musicali è un progetto di musicoterapia orchestrale a cura dell’Orchestra Legature Musicali. Le differenze diventano arricchimento, individualità che messe insieme si fanno esperienza condivisa, in cui il piacere dell’armonia fa progredire tutti coloro che ne prendono parte.

ore 21.30 – AMBARADAN in concerto. La band ad alta inclusione sociale torna dopo un anno di distanziamento con il suo That’s all Rock Tour 2021.

SABATO 10 LUGLIO

ore 17.00 – TORNEO DI POKEMON

ore 21.00 – PATOIS BROTHERS in concerto acustico. Band nata a Venezia che ha cominciato a comporre le prime produzioni musicali nel 2013. Nel 2019 maturano gusti musicali aperti a sonorità urban e popular music, unendoli al loro caratterizzante stile roots rock reggae

VENERDÌ 16 LUGLIO

ore 16.00 – ALL INCLUSIVE. ABITARE, COME TUTTI ANCH’IO! VITA INDIPENDENTE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ Convegno rivolto a operatori dei servizi e famigliari delle persone con disabilità realizzato con il contributo della Regione Veneto e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ore 21.00 – MANUELA PADOAN in concerto. Lei è una cantautrice e musicoterapeuta vicentina. Nelle sue canzoni parla di vita, di viaggi, di emozioni. Nel 2016 è uscito il suo EP “Mille fiori mille colori” e nel 2018 l’album “Alma” è diventato anche un libro.

Formazione: Manuela Padoan (tastiere e all’omnichord), Davide Repele (chitarra) e Claudio Marchetti (percussioni).

SABATO 17 LUGLIO

ore 18.00 – ERNESTO E GROVIGLIO Letture animate e laboratori creativi nel parco con l’autrice Maddalena Schiavo e l’illustratrice Susy Zanella. Groviglio è un gattino nero che ama giocare coi gomitoli. Da qualche tempo il suo amato padrone, l’anziano signor Ernesto, non torna più a casa. Groviglio lo aspetta con pazienza e fiducia, finché un giorno, stanco di aspettare, decide di andarlo a cercare…

– UN’OMBRA SULLA LUNA Nera, una pantera che vive ai margini della foresta dorata, trascorre il suo tempo nascondendosi dagli altri animali, ai quali vorrebbe tanto assomigliare, senza mai riuscirci. Seguirà un laboratorio artistico Età 5 – 11 anni

ore 18.00 – SUMMER SKATING a cura dell’Associazione Pattinaggio Corsa Alte Ceccato. Prenota la tua lezione in pista con tanti giochi e percorsi. Obbligatori: pattini, protezioni e caschetto. Info Giulia 3472115248

ore 21.00 – I BOMBAROLI Concerto tributo a Fabrizio de Andrè. Le canzoni più celebri e significative dell’immenso repertorio del cantautore genovese sono riadattate ed arrangiate in chiave prevalentemente acustica, per un tributo artistico che non si limita ad una copia o imitazione, ma che rispetta ed omaggia la poetica e la musica dell’autore.

Formazione: Alberto Rizzi (voce, chitarra acustica, tastiera e armonica), Michele Peruffo (chitarra acustica e cori), Lorenzo Peruffo (chitarra classica, mandolino e bouzouki), Andrea Gentilin (basso), Fabio Schenato (batteria e percussioni) e Marco Stibioli (fisarmonica)

VENERDÌ 23 LUGLIO

ore 17.00 – GIOCHI IN SCATOLA e animazione di gruppo con il PARACADUTE

ore 21.00 – 7 MINUTI Una vecchia e gloriosa fabbrica tessile in crisi. Una multinazionale interessata all’acquisto. A una condizione… Spettacolo teatrale a cura della compagnia teatrale Lo Scrigno.

SABATO 24 LUGLIO

ore 18.00 – L’UOMO LUNA Spettacolo tratto dal racconto di Tomi Ungerer. É la storia di un uomo nato nella luna e che a cavallo di una stella cometa riesce a raggiungere la terra ma non vede e trova cose belle. Seguirà un laboratorio sulla sostenibilità e la pace.

ore 21.00 – CANZONI Patrizia Laquidara si tuffa nel repertorio di questo concerto restituendo con grande poesia e giocosità le storie e le emozioni che abitano l’immaginario musicale popolare italiano e che ne raccontano la storia, l’educazione sentimentale, la cronaca sublimata in poesia popolare. Lo fa viaggiando attraverso la canzone moderna.

Formazione: Davide Repele (chitarre), Sergio Marchesini (fisarmonica), Francesco Ganassin (fiati), Davide Pezzin (basso elettrico) e Nelide Bandello (batteria).

VENERDÌ 30 LUGLIO

ore 18.00 – KUNG FU E HIP HOP Stage e dimostrazioni a cura di Palestra Vita adatta ad un pubblico composto da adulti.

ore 21.00 – COME LE ONDE DEL MARE Un viaggio nella poetica di Gianmaria Testa, con una rete di rimandi ed echi che accompagnano la sua figura umana e artistica, a 5 anni dalla sua scomparsa. Omaggio a cura di Gianmaria Sberze e Roberto Sartori.

SABATO 31 LUGLIO

ore 10.00 -12.00 – ALL INCLUSIVE. PROGETTO DI VITA DELLE PERSONE CON DISABILITA’: COPROGETTARE CON CURA – TUTTA L’AUTONOMIA POSSIBILE, GENITORI E FIGLI (CON DISABILITA’) TRA PAURA E DESIDERIO Convegno rivolto a operatori dei servizi e famigliari delle persone con disabilità realizzato con il contributo della Regione Veneto e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ore 18.00 – STORIE IN LIBROCICLETTA Letture animate e laboratorio creativo per bambini dai 5 ai 10 anni. Ester e Carla arrivano su una vera bicicletta con il Kamishibai carico di storie! Si tratta della LIBROCICLETTA, una bicicletta speciale che si lascia pedalare solo se si leggono dei racconti. Alla lettura seguirà un laboratorio creativo. A cura di Carla Cavaliere ed Ester Matiussi.

ore 21.00 – G.L.o. in concerto. Giro del mondo in 80 minuti ed oltre in 2 chitarre.

DOMENICA 1 AGOSTO

ore 7.00 – TAKE 2 FOLKS FRIENDS Spettacolo musicale curato dalla cantante e fisarmonicista Fiorella Mauri e dal chitarrista Luigi Catuogno. Le canzoni sono isole e diventano arcipelaghi quando incontrano e attraversano le storie di ognuno di noi. Una mappa insolita che passa dal cantautorato italiano ai grandi autori internazionali fino alla scoperta di piccoli tesori.

GIOVEDÌ 19 AGOSTO

ore 20.00 – XE’ RIVA’ L TOROTOTELA Il Canzoniere Vicentino presenta una antologia di canti della tradizione popolare vicentina.

VENERDI’ 20 AGOSTO

ore 18.00 – ANIMO ANIMO. Giochi, balli, attività, tatuaggi, sorprese, e palloncini! Dai 5 agli 11 anni a cura di “Campagna dei Sorrisi” di Beatrice Corrà.

VENERDÌ 27 AGOSTO

ore 18.00 – STENKA SENSEI + ANIMO ANIMO. Il giocoliere-zen più letale che ci sia mostrerà le sue tecniche segrete solo ai più temerari discepoli! Ha attraversato il mondo alla ricerca dell’illuminazione e finalmente l’ha trovata a “nome del paese dello spettacolo”. A seguire laboratori dedicati ai più piccoli e alle famiglie con il sale colorato, i palloncini, pitture di astucci… e tanto altro a cura di “Campagna dei Sorrisi” di Beatrice Corrà.

ore 21.00 – “CRUDO” JACOPO BETTARELLO in concerto. In un mondo che cambia gli artisti rischiano di restare indietro, a meno che non si mettano a raccontare dove finisce la libertà e cosa se ne può ancora fare l’uomo oggi, al servizio del cambiamento, di una verità coraggiosa con la propria essenza più pura. Nell’ambizioso tentativo di fare tutto questo Jacopo si racconta in questo fiume che scorre, spolverando la musica dall’ego dilagante -soprattutto il proprio- per restituirla così com’è, cruda.

SABATO 28 AGOSTO

ore 17.00 – TORNEO DI CALCETTO BALILLA

ore 21.00 – TREE MUSIC PROJECT in concerto. Il gruppo, nato nel 2014, presenta un concerto che omaggia il pop e il rock alternativo italiano degli anni Novanta.

Formazione: Enrico (voce), Riccardo (chitarra acustica), Leonardo (chitarra elettrica), Filippo (basso elettrico) e Luca (percussioni).

VENERDI’ 3 SETTEMBRE

ore 18.00 – STORIE A SORTE Musica e letture per bambini e famiglie. In questo siparietto i bambini sceglieranno la propria storia pescando a sorte un indizio che suggerirà la storia a cui è riferito. Non solo storie, ma anche filastrocche, tiritere, con canzoni eseguite dal vivo con la presenza di una lettrice ed un musicista. A cura di Carla Cavaliere e Fabio Cardullo

ore 21.00 – LARGO AI GIOVANI Una serata per tutti i gusti, dal pop alla musica classica, per una serata all’insegna del piacere di fare musica.

SABATO 4 SETTEMBRE

ore 10.00 – IL MERCATINO BUONO, SANO e BIO

ore 16.00 – PALESTRA VITA SI PRESENTA…. Stage e dimostrazioni a cura di Palestra Vita che presenterà tutta la corsistica 2021/2022 e le novità.

MARTEDI’ 7 SETTEMBRE

ore 18.00 – LA CUCINA CHE UNISCE Amedeo Sandri ci racconta le sue ricette e la Fattoria Sociale La Costa ci fa assaggiare i suoi vini con il sommelier Maurizio Falloppi.

ore 21.00 – ABILMENTE IDRAULICI Idraulici del suono in concerto. Ocio! Ocio! Arrivano i Fratelli Draulic! E’ ormai noto universalmente che gli Idraulici del Suono sono come le cavallette. Sono in tanti, è impossibile prevedere in quale direzione andranno, e hanno sempre fame. Oltre a questo gli Idraulici del Suono hanno pure qualcosa in comune con l’Idraulico Liquido: sono potenti e digeriscono ogni cosa. Resiste ancora imbattuto il loro record: in tutti gli anni e le dozzine di concerti fatti, non è ancora successo che il pubblico abbia resistito alla voglia di ballare: la sfida continua!

GIOVEDI’ 9 SETTEMBRE

ore 21.00 – ADIO CARA PICINA Il Coro ViTC presenterà una serie di canti di emigrazione veneti e nazionali.

VENERDI’ 10 SETTEMBRE

ore 21.00 –IN2 in concerto. Il gruppo è nato nel 1998 e dopo varie esperienze e collaborazioni nel 2014 è uscito l’album Lucore. Il loro suono è contaminato da tutto quello che ascoltano e vivono, mescolano strumenti elettronici a strumenti acustici. Formazione: Sebastiano Tronca (voce e chitarra) e Taddeo Tronca.

Informazioni

Tutti gli eventi sono ad INGRESSO GRATUITO.

I Posti sono prenotati e la Prenotazione obbligatoria.

Per indicazioni precise:

3497464753 Chiosco Parké No?!

0444 492415 Cooperativa Piano Infinito

pianoinfinito.coop@gmail.com

EVENTO PATROCINATO DAI COMUNI DI: Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino, Altavilla Vicentina, Brendola, Sarego, Lonigo Info su https://www.pianoinfinitocoop.it/eventi/festival2021/

