Abba Show, la prima tribute band italiana a Valdagno

Abbashow e ProgettoEventi presentano: “The Golden Years” il primo spettacolo teatrale di tributo agli Abba. La magica storia della musica della nota band svedese, raccontata attraverso le loro canzoni.

SABATO 3/12/2022 ALLE ORE 21:00

AbbaShow - The Golden Years

Teatro Cinema Super - Valdagno

Abba Show è la prima tribute band italiana dedicata al mitico quartetto nata oltre 20 anni fa e ha trasformato, per la scena teatrale, il classico concerto in un vero e proprio spettacolo-show musicale.

Uno spettacolo di musica dal vivo riproposto da 10 artisti sul palco: 5 musicisti, 3 coriste e 2 cantanti; uniti da una voce narrante che accompagnerà il pubblico in un viaggio fantastico alla riscoperta della band, partendo dal primo successo: “Waterloo” fino ad arrivare all’ultimo disco uscito a novembre del 2021.

Effetti di luce realizzati appositamente da un light designer, numerosi cambi di costumi e coreografie uniche, disegneranno un meraviglioso spettacolo che farà venire voglia al pubblico di danzare insieme agli artisti.

“The Golden Years” è un omaggio ai 50 anni delle canzoni degli Abba che vanno dal pop di Mamma Mia al Folk di Fernando, dalla disco music di Dancing Queen al rock di Does Your Mother Know, in attesa dell’uscita del terzo film “Mamma Mia”.

INFO E COSTI:

Prezzo del biglietto: 22 euro + 3 euro di prevendita.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI

ticketone:

https://www.ticketone.it/.../abba-show-teatro-super.../

FILMUSICA

Valdagno

LIBRERIA DE FRANCESCHI

Valdagno

MANNOIA EVENTI

Cornedo

CINEMA TEATRO SUPER

Valdagno