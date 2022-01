AB23 il contemporaneo: “pittura in azione” e incontro teatral-musicale dedicato a Giorgio Gaber

Sarà una due-giorni all’insegna del connubio tra le arti quella con la quale venerdì 14 e sabato 15 gennaio riprenderà la rassegna “Hic et Nunc”, di scena fino al 30 aprile prossimo all’AB23, spazio del Comune di Vicenza dedicato al contemporaneo, affidato per la parte artistica e organizzativa alla vicentina Theama Teatro e al Teatro Scientifico di Verona.

Si comincia venerdì 14 gennaio alle 18.30 con l’apertura della mostra di Antonio Zago “Sincretismo maniacale: la pittura in azione”, che fino al 30 gennaio potrà essere visitata il venerdì pomeriggio, dalle 16 alle 19, e nelle giornate di sabato e domenica, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

Variegato il corpus delle opere esposte, fra tele, tappeti e vetri, caratterizzati da quella tavolozza essenziale di colori primari, di bianchi e di neri, che contraddistinguono l’universo dell’artista padovano, classe 1944, pittore informale con opere presenti in collezioni pubbliche e numerose esposizioni all’attivo in Italia e all’estero. Sempre all’AB23 condurrà anche un seminario sulla tecnica del “grattage”, in programma domenica 30 gennaio dalle 10 alle 18.

Fra musica e teatro si muoveranno invece i tre incontri in programma il sabato sera, con inizio alle 19.30, durante le settimane di apertura della mostra. Sabato 15 il primo appuntamento sarà dedicato a Giorgio Gaber: “Gli assurdi spostamenti del cuore”, questo il titolo, vedrà impegnati le attrici Anna Zago e Stefania Carlesso e i musicisti Thierry Di Vietri e Fabio Agosti. I successivi incontri saranno dedicati rispettivamente a Fabrizio De Andrè (sabato 22, con Di Vietri, Agosti e Simone Piccoli) e a Franco Battiato (sabato 29, con Di Vietri e Piccoli).

Ingresso alla mostra gratuito. Per gli incontri musical-teatrali, biglietto unico a 10 euro. Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi e gli spettacoli: info@teatroscientifico.com, info@theama.it oppure 0444 322525. Ingresso consentito nel rispetto delle normative anti-Covid. L’AB23 si trova in contra’ S. Ambrogio e Bellino 23 a Vicenza.