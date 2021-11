Arriva a Marostica la gustosissima ed imperdibile Festa Siciliana

Indirizzo non disponibile

In piazza degli Scacchi arriva una festa siciliana, il colori e i sapori dell'isola animeranno il centro di Marostica dal 18 al 21 Novembre 2021. A' Vucciria Sicilia Street Food si troveranno i piatti tipici, i dolci, le prelibatezze che si possono trovare nel mercato più famoso.

A' Vucciria, tratto dal francese boucherie, che significa macelleria era inizialmente destinato alla vendita delle carni. Successivamente si introdusse la vendita del pesce, della frutta e della verdura. Anticamente era chiamato “la Bucciria grande” per distinguerlo dai mercati minori. “Vuccirìa” in siciliano significa “Confusione”. Oggi, la confusione delle voci che si accavallano e delle grida dei venditori (le abbanniati) è uno degli elementi che, maggiormente, caratterizza questo mercato palermitano.

La manifestazione nasce per far rivivere i colori, i suoni, gli odori i gusti della Sicilia, con prodotti tipici del territorio. Grande spazio verrà dato ai prodotti enogastronomici siciliani.

Si potranno gustare le prelibatezze della Sicilia: arancine, "pane ca meusa", cannoli, cassate, "stigghiola", pasta con le sarde, fritto misto e tanto altro. Il tutto accompagnato dalle migliori birre e vini artigianali , in una vera e propria "food e drink experience".

FESTA SICILIANA - MAROSTICA

18/19/20/21 Novembre 2021

Piazza degli Scacchi

Street Food con cibi siciliani e prodotti tipici

Birra artigianale e Folclore

Ospite d'onore l'attore Tony Sperandeo per autografi e foto

Orari: 10:00 /24:00

Ingresso gratuito

Nel rispetto delle norme Anti-Covid