A Villa Zanella il racconto della vita di Giacomo Zanella

Sabato 12 settembre alle 21 si conclude nel segno di Giacomo Zanella la rassegna teatrale estiva. A Villa Zanella (o in caso di maltempo al Teatro Roi) la compagnia La Trappola di Vicenza proporrà infatti lo spettacolo "Zanella racconta Zanella", curato e diretto da Pino Fucito: un viaggio attraverso la vita, l'esperienza artistica e l'impegno civile dell'illustre letterato, particolarmente legato a questa sua dimora in località Cavazzale. L'evento rientra nelle manifestazioni che il Comune di Monticello Conte, con il contributo della Regione del Veneto, dedica al bicentenario della sua nascita, avvenuta a Chiampo nel 1820.

Lo spettacolo, arricchito da immagini e musiche, proporrà un'accurata selezione di scritti originali e versi di Giacomo Zanella. Commenta il regista: "Il viaggio introspettivo, del quale si fa discreto compagno lo spettatore, si snoda attraverso scritti originali, seguiti dai versi più suggestivi del nostro, nei quali egli affronta i temi più cari della sua poetica: l’incanto dell’adolescenza, il sentimento della natura, la fede, il mondo contadino e degli umili, i grandi temi sociali del lavoro e della scienza, il sentimento patriottico, il gusto classico per la forma, fatta di misura, di armonia, di nobiltà di linguaggio. Al lettore e all’uditore - conclude Fucito - non resta che lasciarsi serenamente condurre ponendosi in perfetta sintonia con l’animo del Poeta e arrivando, per dirla con Manzoni, a 'sentire e meditare' all’unisono col poeta stesso".

Le letture saranno affidate ad Alberto Bozzo (sua anche la selezione musicale), Stefano Farina, Lidia Munaro e Pino Fucito. Luci e fonica di Andrea Munaretto. Proiezioni di Stefano Parise.

Biglietti a 5 euro. Prevendita, fino a esaurimento dei posti disponibili: al Roi il venerdì dalle 18 alle 20 e il sabato dalle 10 alle 12; oppure a Villa Zanella il sabato di spettacolo dalle 19. Informazioni: Comune di Monticello Conte Otto (0444 947511) e Compagnia Astichello (340 7859765 oppure 335 7770107).

