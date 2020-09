 A Villa Mascotto Bacco e Baccalà: l'abbinamento perfetto

Il 26 settembre la 6a edizione del banco d'assaggio dedicato ai vini e alle birre da gustare con il celebre piatto. L’evento chiude l’edizione diffusa della Festa del Bacalà 2020

Sabato 26 settembre 2020 dalle 17.30 alle 21.30 torna a Villa Mascotto di Ancignano di Sandrigo (Vicenza) la sesta edizione di Bacco&Bacalà, il banco d’assaggio dedicato ai vini e alle birre abbinabili a piatti a base di stoccafisso. Una quindicina tra le cantine migliori del Veneto selezionate accuratamente dai Sommelier AIS proporranno in degustazione oltre quaranta etichette. Gli appassionati avranno a disposizione inoltre una selezione di birre artigianali prodotte dal Birrificio Campobiondo. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Sandrigo e realizzata in collaborazione con AIS Veneto, i Ristoranti del Bacalà di Sandrigo e la Confraternita del Bacalà alla Vicentina, sarà l’evento di chiusura di questa trentatreesima Festa del Bacalà. Un’edizione diffusa che ha visto affiancarsi ai tradizionali stand in piazza un picnic di apertura in cantina IoMazzucato e serate con menù a tema nei ristoranti della zona.

Bacco&Bacalà si svolgerà nel grande parco e sotto i porticati di Villa Mascotto, nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale. Quest’anno il servizio sarà unicamente al tavolo che verrà assegnato in sede di prenotazione e si potrà richiedere di condividerlo con altre persone. Il costo è di 25 euro e comprende l’ingresso alla Villa e al parco, il servizio al tavolo, sei vini a scelta e quattro assaggi a base di bacalà (bacalà mantecato, insalata di stoccafisso alla mediterranea, pizza al bacalà e risotto al bacalà) oltre ad altri stuzzichini.

I biglietti sono disponibili al sito www.festadelbaccala.com fino a esaurimento posti.



Bacco&Bacalà

Quando: sabato 26 settembre 2020

Dove: Villa Mascotto, Ancignano di Sandrigo (Vicenza)

Orario: dalle 17.30 alle 21.30

Biglietto: Il biglietto d'ingresso è acquistabile in prevendita a 25 euro, fino a esaurimento posti. L'entrata include 6 calici di vino, l'accesso alla Villa e al Parco, quattro proposte gastronomiche a base di Bacalà, stuzzichini e l'intrattenimento musicale.

Sito: www.festadelbaccala.com