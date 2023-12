A Vicenza tornano i cuori di cioccolato Telethon per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare

Nel weekend del 8 e 9 e del 16 e 17 dicembre, anche nelle piazze vicentine, tornano i cuori di cioccolato Telethon per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. A Vicenza il banchetto sarà in Contrà del Monte dalle 16 alle 19,30.

La consueta maratona inizierà sulle reti Rai a partire dal 9 dicembre, in prima serata su Rai1 durante il programma di Milly Carlucci “Ballando con le stelle” e proseguirà fino alla puntata di “NaTale e Quale Speciale Telethon” condotta da Carlo Conti, sempre su Rai1, domenica 17 dicembre.

Le piazze coinvolte saranno 3mila in tutta Italia. I volontari di Fondazione Telethon, di Uildm – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, di Ais Volontari Italiani Sangue, di Anffas - Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, di Unpli - Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, di Azione Cattolica, e nelle edicole di Si.Na.Gi aderenti, distribuiranno i cuori di cioccolato, a fronte di una donazione di 15 euro.

I banchetti si troveranno nel vicentino in varie località. Per consultare la lista delle piazze, in cui saranno presenti i volontari con i cuori di cioccolato, per maggiori informazioni cliccare sul seguente link: https://www.telethon.it/partecipa/eventi/siamo-in-piazza-con-tutto-il-cuore

La Maratona RAI

Il numeratore, che segnerà l’inizio ufficiale della raccolta fondi, si accenderà sabato 9 dicembre durante la puntata di “Ballando con le Stelle”, condotta da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli.

La Maratona andrà in onda durante tutta la settimana all'interno di numerosi programmi del palinsesto Rai come Uno Mattina in Famiglia, Uno Mattina, Storie Italiane, La volta buona, Il Caffè, Elisir, Check Up e come ogni anno, proseguirà con lo studio Telethon dal pomeriggio di venerdì 15 dicembre fino alla seconda serata di domenica 17 dicembre con un’ideale staffetta su Rai 1, Rai 2 e Rai 3 guidata da Tiberio Timperi, Arianna Ciampoli, Paolo Belli, Eleonora Daniele e Francesca Fialdini in diretta dagli Studi Dear Fabrizio Frizzi di Roma. A chiudere questa trentaquattresima edizione della Maratona Tv sarà domenica 17 dicembre alle 20.30 Carlo Conti con "NaTale e Quale Show Speciale Telethon", una prima serata interamente dedicata alla nostra raccolta fondi. Dopo la mezzanotte, la Maratona proseguirà con l'ultimo appuntamento, sempre su Rai 1, con una seconda serata dal titolo "Tanti auguri Telethon”.

Durante la settimana andrà in onda sulle reti Rai e su RaiPlay il diciottesimo cortometraggio realizzato a supporto della ricerca Telethon: “Un viaggio a Roma …è solo la prima di tante avventure, grazie alla ricerca” di Laura Luchetti, prodotto da Kino Produzioni con Rai Cinema. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Laura Luchetti, Jonas Moruzzi, Mario Iannuzziello, con le musiche di Rossano Baldini, la fotografia di Sara Purgatorio e il montaggio di Simona Paggi. Il cortometraggio racconta il viaggio di Arshida a Roma con la sua famiglia: un piccolo diario di emozioni filmato con una vecchia Super8. Un'avventura tra monumenti storici e sogni che Arshida può finalmente vivere come tutti i bambini della sua età.

“Facciamoli diventare grandi insieme” è l’invito che Fondazione Telethon rivolge ai cittadini per continuare a partecipare alla grande catena di solidarietà e sostenere la ricerca. È infatti solo uno sforzo di attivazione collettiva, che coinvolga la società tutta, che può permettere di donare speranze, terapie e futuro ai bambini e a tutte le persone con una malattia genetica rara, e alle loro famiglie. Questo concept guiderà tutta la Maratona e verrà declinato in tutti i canali di comunicazione, compresi i social media, sempre più centrali nella strategia di Fondazione Telethon e nella partnership con Rai.