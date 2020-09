A Vicenza domenica mercato in piazza dei Signori

Il Mercato settimanale è un luogo ricco di antiche usanze, dove incontrarsi, condividere cultura e tradizioni, facendo anche buoni affari con tutte le novità del momento, senza tralasciare i sapori genuini dei prodotti agroalimentari in piazza delle Erbe.

Domenica 27 settembre, dalle 7.30 alle 18.30, in piazza dei Signori si terrà, in via straordinaria, il mercato settimanale per recuperare la data dell'8 settembre.