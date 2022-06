Laboratori di danza gratuiti per grandi e piccini a Thiene

Nell'ambito della quarta edizione di A Taste of Dance - Festival Internazionale di Danza Thiene, ??? ? ?? ? ?????? ????, tornano all’Auditorium Fonato di Thiene i laboratori gratuiti per bimbi e per adulti.



Lezioni di movimento e danza per adulti a cura dell’insegnante Elena Friso

4-7 luglio 2022



Il Progetto DanzareOltre propone una pratica di danza che sviluppa la flessibilità, la creatività, il senso del ritmo, e che stimola l’immaginazione.



Questa pratica artistica è studiata anche per chi ha limitate possibilità di movimento, dovute all’età o a patologie neurodegenerative come il Parkinson, perchè consente lo sviluppo di una maggiore consapevolezza della fisicità di ogni individuo e della relazione tra corpo e spazio.



Grazie agli stimoli dati dalla musica e dal movimento, il lavoro di gruppo è sviluppato in modo piacevole, riuscendo ad abbattere le barriere interpersonali e facendo dimenticare l’eventuale esistenza di alcune limitazioni fisiche.



“Abbiamo imparato a danzare prima di imparare a camminare. Però poi ce ne siamo dimenticati. Cresciamo senza pensare alla danza, o pensando che la danza sia un'arte separata dalla vita di tutti i giorni, che appartiene solo ai danzatori di professione. Da molto tempo mi sono accorta invece che la danza è di tutti, che la vita danza, e che gli esseri umani danzano sempre, solo non ne sono consapevoli. In questo laboratorio risveglieremo il/la danzatore/trice che è in noi. Riaccenderemo l'attenzione sul nostro movimento, riconsegnandogli la possibilità di diventare veicolo consapevole di emozioni, relazione e creatività.” - Elena Friso



Laboratorio gratuito per bambini dai 4 ai 6 anni a cura delle insegnanti @la_meleo e @francescamiottello

4-7 luglio 2022



Il Progetto-Laboratorio, a cura delle insegnanti Eleonora Zanrosso e Francesca Miottello, propone il racconto di una storia guidata attraverso la danza, la musica ed il gioco per

trasmettere una vera e propria forma di comunicazione che usa il movimento, l’espressione del corpo e la musica senza parole ma soltanto attraverso i gesti e le espressioni motorie ed emotive.

Attraverso l’attività di tipo pratico e creativo i bambini verranno coinvolti nel racconto.

Con l’aiuto delle insegnanti, ed un po’ di fantasia, personaggi, ambienti, rumori, si trasformeranno in movimento e musica attraverso strumenti musicali e danze.





Entrambi i laboratori sono gratuiti e a numero chiuso.

L'iscrizione è obbligatoria al sito www.atasteofdance.it



Per informazioni e dettagli, info@atasteofdance.it