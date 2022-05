E’ tempo di tarassaco sulla montagna vicentina, in particolare a Conco, località diventata negli ultimi anni la patria gastronomica di questo straordinario prodotto della terra. Nel piccolo comune dell’Altopiano di Asiago, che conta poco più di duemila abitanti ed è situato a 800 metri di altitudine, c’è infatti il miglior clima per far crescere quest’erba spontanea, che qui si presenta particolarmente tenera e delicata, dal sapore amarognolo che sconfina verso il dolce.

Insomma, un prodotto tutto da assaggiare, soprattutto perché ha dato vita ad una tradizione culinaria che vede il Tarassaco di Conco proposto dall’antipasto al dessert, come stuzzicheria da aperitivo e persino nei dolci.

Per provarlo il momento migliore è proprio questo: torna ora l’appuntamento con la quindicesima edizione di “A tavola con il Tarassaco di Conco De.Co”, organizzato da Comune, Pro Conco e dai Ristoratori Confcommercio del territorio, grazie anche al contributo della Camera di Commercio di Vicenza.

Dal 29 aprile a fine maggio gli appassionati di una delle erbette più utilizzate in cucina, ovvero il tarassaco, possono scoprirlo in ogni sua declinazione gastronomica.

Programma

Il nutrito programma della rassegna prevede nei mesi di Aprile e Maggio: aperitivi, pranzi e serate gastronomiche, passeggiate, mercatini, incontri culinari, letture e laboratori creativi, esposizioni artistiche e, se ancora non bastasse, degustazioni, dolci e preparazioni al Tarassaco.

• Sabato 30 aprile

Passeggiata tra i prati di tarassaco, a cura dell’Associazione Amici della Terra di Conco

Prenotazione obbligatoria ai n. 0424 420058 - 0424 406743

• Martedì 10 maggio, ore 20.30 - Sala “L. Poli”(sopra la Biblioteca) Conco

“Dal territorio… la cucina oltre la tradizione”, serata a cura dello chef Elvis Pilati

• Domenica 29 maggio - mattino / Piazza San Marco Conco

Mercatino di Primavera, con prodotti tipici locali

Casa Sivocci (Piazza San Marco) Conco ore 9.30-12.00, 15.30-19.00

“Un sentiero di colori”

esposizione di quadri e illustrazioni a cura di Erica Galleazzo, giovane artista di Fontanelle

ore 16.00 / Casa Sivocci Conco

Letture ad alta voce e laboratorio creativo, per bambini dai 5 agli 11 anni.

Prenotazione obbligatoria ai n. 0424 420058 - 0424 406743, ufficioturistico@comune.lusianaconco.vi.it

• Domenica 5 giugno - Casa Sivocci (Piazza San Marco) Conco ore 9.30-12.00, 15.30-19.00

“Un sentiero di colori” esposizione di quadri e illustrazioni a cura di Erica Galleazzo, giovane artista di Fontanelle

Serate enogastronomiche

• Venerdì 29 Aprile - inizio ore 20.00

Ristorante Milleluci

Conco Contrà Rossi, 17 Rubbio di Conco

Tel 333 2621925

E-mail: info@elvispilati.it

• Sabato 30 Aprile - inizio ore 17

Bar Pasticceria Cortese

Spritz&Snack al Tarassaco

Conco Piazza San Marco, 24 Conco

Tel 0424 700029

E-mail: pasticceriacortese@virgilio.it

• Sabato 30 Aprile - inizio ore 20.00

Ristorante Campomezzavia

Conco Via Campomezzavia, 39 Asiago

Tel 0424 700189

E-mail: info@campomezzavia.it

• Domenica 1° Maggio - inizio ore 17.00

Bar Pasticceria Cortese

Conco Piazza San Marco, 24 Conco

Tel 0424 700029

E-mail: pasticceriacortese@virgilio.it

• Venerdì 6 Maggio - inizio ore 20.00

Trattoria Locanda Pizzeria alla Rosa

Via Velo, 32 Lusiana

Tel 0424 406001

E-mail: info@allarosa.it

• Sabato 7 Maggio - inizio ore 20.00

Trattoria al Tornante

Conco Contrà Stringari, 24 Conco

Tel 0424 700069

E-mail: osteria.altornante@gmail.com

• Venerdì 13 Maggio - inizio ore 20.00

Rubens Stube Fest Ristorante Pizzeria

Conco Contrà Rossi, 10 Rubbio di Conco

Tel 0424 709012

E-mail: rubensfest@live.it

• Sabato 14 Maggio - inizio ore 20.00

Ristorante Campomezzavia

Conco Via Campomezzavia, 39 Asiago

Tel 0424 700189

E-mail: info@campomezzavia.it

• Sabato 28 Maggio

Macelleria da Renato Perin

Take away - Spiedo di quaglie al Tarassaco

Via Roma, 16 Lusiana

Tel 0424 406724 • 338 9332603

I menu completi delle varie serate su www.ristoratoridivicenza.it