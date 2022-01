A tavola con il Ranpussolo: a gennaio e febbraio nei ristoranti di Villaga

Gennaio e febbraio 2022 all’insegna del “Ranpussolo” di Villaga (VI), ovvero il raperonzolo, che in questo territorio circondato dai Colli Berici ha unito sotto la propria “bandiera” produttori e ristoratori impegnati nella valorizzazione del prodotto autoctono. Qui, infatti, il “Ranpussolo”, uno straordinario ortaggio caratterizzato da tenere e gustose foglie ma soprattutto da una apprezzatissima radice aromatica, cresce spontaneo grazie ad un microclima ideale, ma è anche coltivato in serra, grazie al lavoro di appassionati agricoltori. E poi portato in tavola da una squadra affiatata di ristoratori che lo propongono ogni anno nei suoi classici e in apprezzate varianti, in una rassegna organizzata dal Comune e dai Ristoratori Confcommercio.

Due speciali serate e due mesi di piatti a tema a partire da gennaio ripropongono la fortunata rassegna enogastronomica, dove protagonista è un prodotto tipico, molto apprezzato e prelibato: il raperonzolo, ovvero il “ranpussolo” come si chiama nella terra da cui proviene.

A gennaio e febbraio si potrà gustare il pregiato ortaggio in sette locali, aderenti alla rassegna, che propongono speciali piatti a base di “ranpussolo”:

l’Agriturismo Belvedere di Villaga,

la Pizzeria Ca’ Martina di Zovencedo,

la Pizzeria all’Alpino di Pozzolo di Villaga,

il Ristorante ai Canonici di Barbarano Mossano,

la Trattoria Berica di Pozzolo di Villaga,

la Trattoria Sabrina di Villaga,

la Trattoria Gemma dei Berici (alle Cave) di Pozzolo di Villaga.

Chi vuole, invece, vivere una vera e propria full immersion tra i sapori del “ranpussolo” non può perdersi le serate speciali proposte dal Ristorante ai Canonici di Barbarano Mossano, venerdì 21 gennaio 2022, e dalla Trattoria Sabrina di Villaga venerdì 4 febbraio 2022. Sarà l’occasione per provare un intero menu dove il prelibato ortaggio è protagonista indiscusso.