Concerto di musica elettronica: A straw in the wind & Trust the mask

Suoni elettronici, video e immagini proiettate al buio per raccontare, con un linguaggio sospeso tra poesia e scienza, i legami profondi tra uomo e natura.



Sabato 4 settembre. Ore 21 presso Porto Burci a Vicenza

A STRAW IN THE WIND + TRUST THE MASK



-BIO-

A STRAW IN THE WIND è un concerto multimediale che usa i linguaggi della musica elettronica, del documentario e della cartografia digitale. In un atto unico della durata di 40 minuti la musicista Elisa Dal Bianco e il filmmaker Walter Ronzani danno vita ad un viaggio intimo nel cuore del vento, tracciando un percorso che porta lo spettatore dall’orlo del disastro ad una nuova vita più sostenibile.



TRUST THE MASK è un duo musicale nato dalla musicista Elisa Dal Bianco e la cantante Vittoria Cavedon. Il nome del progetto è un richiamo al concetto dell’identità mutevole, delle mille maschere che l’essere umano indossa quando entra in contatto con “l’altro”. L'approccio compositivo si basa sul campionamento di strumenti etnici, in particolare flauti, aggiungendo in seconda fase elementi di elettronica e voce. La versione live prevede l'utilizzo di un settaggio prevalentemente elettronico, con campionatori, synth analogici e semimodulari.



ACCESSO E PRENOTAZIONI

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito ma riservati ai soci ARCI (è possibile tesserarsi la sera stessa dell'evento).

Vista la capienza limitata, è consigliatissima la prenotazione da questo link: Iscrizioni Concerto A Straw In The Wind + Trust the Mask



Vi ricordiamo, che dalle ore 19.55 le prenotazioni non saranno più valide e verrà data precedenza agli spettatori che si presentano all'ingresso.

Per info: portoburci@gmail.com.



Apertura giardino ore 19. Inizio concerto ore 21.



Nel rispetto delle normative vigenti dal 6 agosto l'ingresso agli eventi sarà riservato ai possessori di green pass.

