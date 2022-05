A spasso con l'Alpaca in Altopiano

Una facile passeggiata in compagnia degli alpaca partendo dal centro di Asiago per conoscere di più di questi animali e per godere della loro simpatia portandoli di tanto in tanto con la cavezza.

In collaborazione con le fattorie didattiche A&A-Alpaca e Malgasiago, si percorreranno le vie del centro entrando poi nel cuore dei boschi e dei pascoli dell'altopiano così da conoscere intimamente la montagna ed i suoi prodotti grazie a questi simpatici pelosoni.

Domenica 29 Maggio 2022 dalle 15.30 alle 18.00

Passeggiata con gli alpaca

META: Centro storico e contrade di Asiago - Altopiano dei Sette Comuni

DIFFICOLTÀ: assegniamo una difficoltà 1 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

ll percorso non presenta particolari difficoltà tecniche e si sviluppa tra strade sterrate e sentieri di montagna, con un dislivello in salita inferiore ai 150 m. Non sono presenti tratti esposti.

La prenotazione è obbligatoria.

DA PORTARE CON SÈ: scarponcini da montagna, vestiario a strati, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione, eventualmente un piccolo snack, cappellino, crema solare.

COSTO: 20€ , 10€ per i ragazzi sotto i 10 anni, età minima 5/6 anni

LUOGO DI RITROVO: Piazza Giovanni Carli, Asiago, presso il recinto degli Alpaca

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com