A spasso con gli elfi è una passeggiata che darà modo ai cani, che si trovano in rifugio di uscire e farsi conoscere.

Per questa data abbiamo scelto la risorgiva Lirosa a Bressanvido di 4,6km tra stradine in piena campagna e tratti su stradine interne. Il percorso è molto semplice e adatto a tutti.

DOMENICA 31/10/2021 ALLE ORE 10:00

A SPASSO CON GLI ELFI ( Elfetto o scherzetto?)

Ritrovo ore 9.50 presso il municipio di Bressanvido, dove effettueremo la registrazione di tutti i cani partecipanti.

Partenza ore 10.00

A fine passeggiata ci sarà per chi volesse un punto ristoro presso la Birreria alla Pesa, con aperitivo (alcolico, analcolico, bibita, tramezzini)

La passeggiata è aperta a tutti i cani.

Quota partecipazione passeggiata 3€ (bambini non pagano)

Quota ristoro 5€ a persona.

Contatti: tel. 349 756 7480

Organizzatore: Casa degli Elfi odv nasce dalla volontà di Cristina di occuparsi attivamente del volontariato a favore di cani abbandonati. Cristina dedica il suo tempo e le sue energie all’accoglienza di cani provenienti da realtà di incuria, privazioni e sevizie.