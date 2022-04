A spasso con gli Elfi a Parco Retrone

La passeggiata organizzata Casa degli Elfi Rescue parte da Parco Retrone ma salirà in alto, per un giro tutto panoramico tra stradine e bosco fino a sbucare a Monte Berico, per poi scendere nuovamente. Il percorso in sé è di 9.2 km, ci sono (ovviamente) alcuni tornanti, ma niente di difficoltoso.

A fine passeggiata ci attenderà l' aperitivo di chiusura preparato e servito dal TEAM A SPASSO CON GLI ELFI.

INFO RITROVO

Giorno: Domenica 24 aprile

Ora ritrovo : 9.00

Partenza : 9.30

Ritrovo : Parcheggio in via Dino Carta Vicenza



DETTAGLI PERCORSO

Lunghezza : 9,2 km

Dislivello positivo: 185m

Dislivello negativo : 190m

Punto più alto : 145m

Punto più basso : 27m

Durata percorso: VANTI CHE SE SUGA EL PROSECCO



INFO APERITIVO DI CHIUSURA

Stuzzichini e bevande vari.

Al momento dell ' iscrizione fate presente se siete vegetariani /vegani



INFO GENERALI :

- La passeggiata è aperta a tutti.

- Contributo passeggiata : 3€ bimbi esclusi

- Contributo aperitivo di chiusura 5€ a persona



NELL' ISCRIZIONI :

- indicare numero partecipanti

- indicare numero bambini

- indicare numero di cani a seguito

- indicare se fate aperitivo finale



PER ISCRIVERSI SCRIVERE A :

- casadeglielfi.rescue@gmail.com

- messaggio alla posta della pagina Facebook

- messaggio WhatsApp al numero 3805144448 ( Zia Bestia)