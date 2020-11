A passo d'asino tra le antiche contrade di Caltrano

Trekking someggiato con gli asini tra le antiche contrade di Caltrano.

Attraverseremo le antiche contrade dove il tempo sembra essersi fermato, percorrendo sentieri immersi nel verde e contornati dalla bellezza dei muretti a secco, patrimonio dell'Unesco. Cercheremo di immergerci in questi posti, nella vita quotidiana della gente di un tempo, fatta di vita conviviale di contrada, duro lavoro nei piccoli campi e nei boschi sempre con l'aiuto indispensabile dell'asino.

Percorso di media difficoltà con un dislivello di 100 m e una lunghezza di 6 km circa.

Bambini e ragazzi potranno salire in sella agli asini dove il percorso lo permette!

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

PARTENZA: ore 9.00 da Piazza San Marco, contrada Sandonà, Caltrano (VI)

DA PORTARE IN ESCURSIONE: scarponi da montagna, pantaloni lunghi, vestiario a strati, berretto e guanti. Da non dimenticare l'acqua per l'intera escursione (almeno 1 litro) in quanto durante il percorso non sono presenti punti di approvvigionamento.

OBBLIGATORIO: essere muniti di mascherina personale e gel igienizzante.

COSTO: € 15,00 adulti

€ 10,00 bambini sotto i 15 anni

INFO E PRENOTAZIONI:

346 2310557 Thomas

333 7771696 Chiara

DOMENICA DALLE ORE 09:00 ALLE 12:00

Evento organizzato da Asini in cammino