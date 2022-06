A passo d'asino tra i boschi incantati

Trekking con gli asini alla scoperta dei boschi dell'altopiano, tra sentieri sterrati ben percorribili. Si cammina su antichi sentieri che corrono tra i boschi che costeggiano le malghe di Caltrano, accompagnati dal tintinnio dei campanacci delle mucche che brucano la tenera erba d'alpeggio.

Durante l'escursione i bambini potranno a turno salire in sella agli asini dove il percorso lo permette mentre gli adulti potranno condurre gli asini per la capezza.

Al termine dell'escursione per chi lo vorrà ci sarà la possibilità di pranzare al Rifugio Bar Alpino comunicandolo al momento dell'iscrizione.

DOMENICA 19/6/2022 DALLE ORE 09:30 ALLE 12:30

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

PARTENZA: Ore 09.30 presso il Rifugio Bar Alpino (giro delle malghe di Caltrano), VI

DISLIVELLO: 200 m

LUNGHEZZA: 8 km totali circa

DA PORTARE IN ESCURSIONE: scarpa da montagna, pantaloni lunghi, vestiario a strati, cappellino e crema solare. Da non dimenticare acqua per l'intera durata dell'escursione in quanto durante il percorso non sono presenti punti di approvvigionamento d'acqua.

COSTO: € 15,00 adulti

€ 10,00 bambini sotto i 15 anni

Per info e prenotazioni:

3462310557 Thomas